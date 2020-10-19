Острота реакции на обнародованную запись выступления замглавы Минздрава более чем объяснима. Предшествующие аналогичные волнения в сетевом пространстве — а их было достаточно много — воспринимались как тучи, которые можно развести вручную. Мало ли что случается, к примеру, в региональных больницах с их «мутной» репутацией. Однако официально подтвержденные случаи управленческого и профессионального хаоса в двух самых современных больницах, специально построенных под ковид, показали, что снаряды ложатся всё чаще и всё кучнее.
Клиники в Зангиате и так ассоциировались у обывателей с местами, мало приспособленными для веселого времяпровождения. А после громких разоблачений из уст руководства нашей медициной и вовсе звучат как страшный приговор.
Известное из времен советской мультипликации правило «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» действует лишь в одну сторону. Если новый медцентр назвать «чумным», то его и впрямь ждет незавидное будущее. Но когда в больницах, возведенных по современным лекалам, элементарно часто не меняют белье пациентам, то их громкий статус вряд ли будет сам по себе способствовать выздоровлению людей.
В Узбекистане в первые месяцы пандемии система здравоохранения преодолевала трудности ad hoc: по особому сценарию. По крайней мере, так ситуация выглядела с точки зрения практикующих медиков, с которыми удалось пообщаться. Выбор тактики в ущерб стратегии: врачи, как и простые люди, зачастую уже по мере поступления проблем приспосабливались по ситуации, принимали решения, что и как нужно было делать.
Когда отсутствуют понятные для всех правила игры, вырастает и недоверие ко всей системе медицины.Такая шаткость общей ситуации породила у людей двойственное отношении к профессионализму наших медиков.
Конечно же, можно и нужно аплодировать врачам, восхищаться их героизмом в тяжелых условиях пандемии. Мы помним, как журналисты и активисты в соцсетях подняли настоящую волну против задержек доплат медикам, которые работают с COVID-19. Многие из медработников по праву заслуживают врученных им этой осенью госнаград. Напомню, что некоторые из них были награждены посмертно, отдав свои жизни на посту, который стал фактически боевым.
С другой стороны, истории с Зангиатой, или главным инфекционистом Ташкентской области, показывают, что у «медали» есть и обратная сторона. Я не рискую быть совершенно голословным, если напишу, что у многих из нас есть своя горькая история при встрече с нашей медициной за время пандемии. Где, как учат медиков еще со студенческой скамьи, «история болезни пишется для прокурора».
Дров в костер народной инквизиции добавляют и новости с фронта борьбы с ковидом в секторе частной медицины. Выяснилось, что высокая стоимость чистой палаты с кабельным телевидением еще не гарантирует качественного лечения. Ковид вдруг уравнял в нашем обществе людей с тугим кошельком и все остальное население — и медицина для «богатых» так же оказалась не всесильной.
Ни одна страна не была готова к пандемии COVID-19 — в этом сходится большинство исследователей и экспертов в медицинской сфере. Сегодня, когда, если верить официальной статистике, волна заболеваемости в Узбекистане вновь пошла на спад, вопрос о том, готово ли отечественное здравоохранение работать без системных сбоев, по-прежнему остается открытым.
Также очевидно, что медицинские власти, ранее регулярно отвечавшие нам сакраментальной фразой «Спокойствие, только спокойствие», сегодня неожиданно пришли к пониманию, что людям нужны совсем другие ответы. И если они не будут честными, и главное, прозрачными, то нас уже в ближайшем будущем вновь могут ждать те же самые трудности и проблемы.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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нам нужны ответы, но не нужны оправдания и уж тем более не нужны их набившие оскомину узрчилики.
государство с легкой руки раздало 1 млрд баксов на выплаты врачам, а даже 1 млн долларов хватило бы чтобы провести ОКР и разработать скафандры химзащиты с замкнутым циклом.
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подводя итоги —
#1 в России студенты разработали специальные саркофаги для безопасной(для команды скорой помощи) транспортировки ковид-больного из дома в больницу. обычные носилки обтянутые полиэтиленом и подключенные к системе фильтрации кислорода. также там были вмонтированы 6 рукавов которые позволяли доступ к всему телу пациента.
Россия — поэтому получает лайк
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#2 в Китае разработали скафандры химзащиты. тоже обычный кусок полиэтилена с встроенными кольцами упругости. на поясе кассетный набор фильтром, уловитель влаги и система принудительной подачи кислорода.
тупо входишь в комнату, подключаешь костюм к розетке с кислородом и все.
Китай получает лайк
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а что сделали в Узбекистане — какие были разработаны инновационные системы защиты врачей? я вот лично читал что один врач погиб потому что ему перчаток не хватило.
вот мне непонятно — почему за полгода никто не додумался тупо купить у России саркофаги и скафандры у Китая, для врачей работающий в К-больнице?
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люди умирают не только потому что от К19 нет лекарств. а в большей степени потому что в Узбекистане НЕТ доступных средств для защиты от вируса.
Nir Avenir
Что за еще Медицинские власти? Пишите как есть автор :))) называйте все своими именами а не странными терминами :)