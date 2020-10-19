Острота реакции на обнародованную запись выступления замглавы Минздрава более чем объяснима. Предшествующие аналогичные волнения в сетевом пространстве — а их было достаточно много — воспринимались как тучи, которые можно развести вручную. Мало ли что случается, к примеру, в региональных больницах с их «мутной» репутацией. Однако официально подтвержденные случаи управленческого и профессионального хаоса в двух самых современных больницах, специально построенных под ковид, показали, что снаряды ложатся всё чаще и всё кучнее.

Клиники в Зангиате и так ассоциировались у обывателей с местами, мало приспособленными для веселого времяпровождения. А после громких разоблачений из уст руководства нашей медициной и вовсе звучат как страшный приговор.

Известное из времен советской мультипликации правило «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» действует лишь в одну сторону. Если новый медцентр назвать «чумным», то его и впрямь ждет незавидное будущее. Но когда в больницах, возведенных по современным лекалам, элементарно часто не меняют белье пациентам, то их громкий статус вряд ли будет сам по себе способствовать выздоровлению людей.

В Узбекистане в первые месяцы пандемии система здравоохранения преодолевала трудности ad hoc: по особому сценарию. По крайней мере, так ситуация выглядела с точки зрения практикующих медиков, с которыми удалось пообщаться. Выбор тактики в ущерб стратегии: врачи, как и простые люди, зачастую уже по мере поступления проблем приспосабливались по ситуации, принимали решения, что и как нужно было делать.

Когда отсутствуют понятные для всех правила игры, вырастает и недоверие ко всей системе медицины.Такая шаткость общей ситуации породила у людей двойственное отношении к профессионализму наших медиков.

Конечно же, можно и нужно аплодировать врачам, восхищаться их героизмом в тяжелых условиях пандемии. Мы помним, как журналисты и активисты в соцсетях подняли настоящую волну против задержек доплат медикам, которые работают с COVID-19. Многие из медработников по праву заслуживают врученных им этой осенью госнаград. Напомню, что некоторые из них были награждены посмертно, отдав свои жизни на посту, который стал фактически боевым.

С другой стороны, истории с Зангиатой, или главным инфекционистом Ташкентской области, показывают, что у «медали» есть и обратная сторона. Я не рискую быть совершенно голословным, если напишу, что у многих из нас есть своя горькая история при встрече с нашей медициной за время пандемии. Где, как учат медиков еще со студенческой скамьи, «история болезни пишется для прокурора».

Дров в костер народной инквизиции добавляют и новости с фронта борьбы с ковидом в секторе частной медицины. Выяснилось, что высокая стоимость чистой палаты с кабельным телевидением еще не гарантирует качественного лечения. Ковид вдруг уравнял в нашем обществе людей с тугим кошельком и все остальное население — и медицина для «богатых» так же оказалась не всесильной.

Ни одна страна не была готова к пандемии COVID-19 — в этом сходится большинство исследователей и экспертов в медицинской сфере. Сегодня, когда, если верить официальной статистике, волна заболеваемости в Узбекистане вновь пошла на спад, вопрос о том, готово ли отечественное здравоохранение работать без системных сбоев, по-прежнему остается открытым.

Также очевидно, что медицинские власти, ранее регулярно отвечавшие нам сакраментальной фразой «Спокойствие, только спокойствие», сегодня неожиданно пришли к пониманию, что людям нужны совсем другие ответы. И если они не будут честными, и главное, прозрачными, то нас уже в ближайшем будущем вновь могут ждать те же самые трудности и проблемы.

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