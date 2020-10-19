9 и 10 октября в Ташкенте на территории бывшего завода ТАПОиЧ состоялась презентация нового направления группы компаний AKFA — AKFA Build. Оно было нацелено на предоставление высокотехнологичных и доступных комплексных решений в области строительства. В мероприятии приняли участие специалисты строительного сектора, зарубежные партнеры и представители СМИ.





В ходе презентации заместитель генерального директора группы компаний AKFA Камран Гуламов провел экскурс в историю компании, рассказал о целях и планах развития направления. Также он анонсировал новые продукты, такие как металлоконструкции, модульные дома, автоматические многоярусные парковки и решения в агропромышленности.

Что такое модульные дома?





Модульные дома — сборные конструкции, состоящие из отдельных секций. Они производятся на заводе и поставляются на место сборки в готовом виде. По сути, процесс сборки модульного дома схож со сборкой конструктора. Основой модельного ряда служит строительная конструкция из стали (ЛСТК).





За счет легкости конструкции не требуется дорогостоящий тяжелый фундамент, на 40% снижается стоимость строительства в сравнении с кирпичными домами. Также при необходимости модульный дом легко трансформировать и увеличить жилую площадь.

Решение проблемы нехватки парковочных мест





На презентации было отмечено, что в связи с увеличением количества машин в стране остро возникает вопрос о парковках. AKFA Build предлагает оптимальное решение данной проблемы путем строительства многоуровневых автоматизированных пазловых парковок.

Парковочные решения AKFA Build обеспечат существенную экономию площадей, остродефицитную в условиях мегаполисов. Благодаря особой технологии можно сэкономить парковочную площадь в четыре раза.

Во второй части презентации гостям мероприятия были представлены такие продукты, как газобетон, сэндвич-панели с ПИР-наполнением и базальтовой ватой, негорючие композитные панели.





Каждый дизайнер и архитектор уделяет особое внимание внешнему виду проекта. У AKFA Build на этот счет есть свои решения. Среди них есть такие отделочные материалы, как металлические и неметаллические фасадные системы, HPL-панели и натуральный гранит. Использование этих современных материалов поможет придать особенный стиль и современный вид эксцентричным проектам.





В завершении презентационной части гости отправились к экспозиции, развернувшейся под открытым небом. Таким образом каждый смог подробно познакомиться с продукцией и готовыми решениями от AKFA Build. Здесь были представлены модельные ряды модульных домов, автоматических многоярусных парковок, теплиц, металлоконструкций и производственных помещений с использованием сэндвич-панелей.

Более подробную информацию по направлению AKFA Build и продуктах можно узнать на официальном сайте компании и в едином контактном центре по телефону: (+998) 71−203−00−00.

«AKFA Build — технологии для комфорта!»

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