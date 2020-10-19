Два человека погибли, еще четверо были госпитализированы в дорожно-транспортном происшествии в Балыкчинском районе Андижанской области 18 октября, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел примерно в 15:00 на территории махалли «Афсона». Водитель Nexia 40-летний Ф. Х. выехал на встречную полосу и столкнулся с другой Nexia, которой управлял 53-летний Ж. М.

В результате столкновения Ф. Х. и его 53-летний пассажир Ж. М. скончались на месте происшествия, трое пассажиров и водитель второго автомобиля были госпитализированы.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.