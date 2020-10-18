Каждая квартира в ЖК Olmazor Business City оснащена как минимум одним балконом. А для владельцев пентхаусов здесь предусмотрено особое приватное пространство под открытым небом. Здесь террасы подарят своим владельцам незабываемые виды с высоты 29 этажа. По усмотрению эта зона под открытым небом может быть оборудована под:

зимний сад;

беседку;

гостиную зону;

детскую зону;

террасу для загара.

В непогоду или холодное время года молодые мамы с маленькими детьми могут организовать полноценную ежедневную прогулку на свежем воздухе, не выходя за пределы квартиры.





Это место просто создано для долгих и теплых вечеров в отличной компании. Взорам присутствующих каждый день будут открыты потрясающие виды: столичные пейзажи в разные времена года с их неповторимым очарованием. Мягкий местный климат делает возможным использование террас практически круглый год.

Предложение ограничено. Будущих счастливых владельцев ждут всего восемь крупногабаритных двухуровневых квартир с террасами на 29 этаже.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5-А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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