Известный российский рэпер и музыкант Алишер Моргенштерн 18 октября провел розыгрыш своего автомобиля Mercedes-Benz E200 в социальной сети Instagram. Победителем конкурса стал житель из Бухары под псевдонимом @aza_1002.

Mercedes-Benz носит название «Мерин», которому певец посвятил одну из своих песен (содержит много нецензурной лексики — ред.), которая набрала на Youtube свыше 80 миллионов просмотров (на момент публикации). По оценкам, машина обошлась артисту за 4 млн рублей (51 тысяча долларов).

В розыгрыше в рамках giveaway (раздача призов в обмен на определенное действие, чаще всего подписку — ред.) приняли участие свыше 907 тысяч пользователей. Моргенштерн связался с победителем из Бухары и сообщил, что лично привезет автомобиль.

«Я обещал, что куда угодно привезу автомобиль, в любую точку мира. В Узбекистан — так в Узбекистан. Если границы закрыты, можем подождать. Можем прямо на границе передать. Растаможить — растаможим», — заявил он.

Музыкант, узнав стоимость растаможки автомобиля в Узбекистане, записал видеосообщение у себя в Stories.

«Вы вообще знаете, сколько стоит растаможа машины в Узбекистан, *****? Как сама машина, ****», — сказал артист.

Во время прямого эфира он попросил оказать помощь в доставке машины.

«Мы приедем очень громко, передадим тачку вашему уроженцу. А вы пойдите к нам навстречу», — попросил Моргенштерн.

Житель Бухары во время общения с рэпером сообщил, что его пытаются взломать, из-за чего он закрыл свой аккаунт.

Кто такой Моргенштерн

Алишер Валиев (псевдоним Моргенштерн с немецкого означает «утренняя звезда») увлекся рэпом, когда ему было 12, в старших классах пережил год «черного алкоголизма» и прославился, развенчивая миф о гениальности признанных рэп-звезд. 22-летний музыкант из Уфы превратился в кумира поколения Z и зарабатывает миллионы, записывая примитивные треки в прямом эфире, пишет Forbes.

Впервые его узнали благодаря чужим песням: в 2018 году он сделал серию видео «ИзиРеп», в которых разбирал хиты популярных исполнителей (Элджея, Кизару, того же Фейса) и объяснял, что это настолько простые в производстве песни, что сделать их может любой.

Журналист Николай Редькин в обзоре для Meduza рассказал, что Алишер использует выплеск ненависти в свой адрес как инфоповод — он сразу понял, что в YouTube ценится реакция, и чем острее будет такая терапия, тем лучше. В 2018 году он выпустил первый альбом, поехал в тур и демонстративно сжег на камеру 100 тысяч рублей. Потом он объяснил, что это был быстрый и легкий способ привлечь внимание: сумма для популярного блогера не такая уж большая, а обсуждают все.

В конце 2019 года музыкант объявил, что будет писать альбом в прямом эфире — и действительно записывал каждую студийную сессию. Получившийся в итоге релиз «Легендарная пыль» (вышел в январе 2020-го) суммарно на всех стриминговых сервисах послушали свыше 500 млн раз (цифра на начало сентября), а каждый трек с альбома стал «платиновым». Тексты его песен содержат большое количество нецензурной лексики.