Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил журналисту Бобомуроду Абдуллаеву трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Green Park в Ташкенте. Об этом сообщил сам журналист в Facebook 18 октября.

По его словам, квартира оборудована всем необходимым, включая бытовую технику. В новое жилье он переехал 5 октября. К нему также приехала мать из Хорезма. Бобомурод Абдуллаев поблагодарил главу государства.

«8 сентября этого года уважаемый президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев подарил трехкомнатную квартиру с бытовой техникой, коврами, мебелью», — сказал он в видеозаписи с кадрами из квартиры.





Кадр из видеозаписи.

8 августа Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке по запросу узбекской стороны (Генеральная прокуратура Узбекистана не уточняла, по какому обвинению его задержали). 22 августа он был экстрадирован в Узбекистан и в тот же день освобожден под расписку о надлежащем поведении.

После его задержания в Бишкеке мать журналиста записывала видеообращение к президенту и просила освободить ее сына. В нем она говорила, что ее сын живет в неблагоприятных условиях. Напомнив об этом, Бобомурод Абдуллаев уточнил, что обращение матери не было записано с целью получить квартиру.

Мать Бобомурода Абдуллаева сообщила, что очень рада подарку и также поблагодарила президента.

В 2017 году Бобомурод Абдуллаев и еще трое человек были задержаны по обвинению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В мае 2018 года суд признал Бобомурода Абдуллаева виновным в совершении преступления и приговорил его к исправительным работам, освободив из-под стражи. Остальных участников дела оправдали.