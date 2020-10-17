В Узбекистане большое внимание уделяется обеспечению жильем и строительству многоэтажных зданий, отвечающих современным требованиям. Массив Карасу в древнем Самарканде — наглядный тому пример.

С учетом высокой потребности жителей Самарканда в жилье в программу 2018 года было внесено строительство дополнительных доступных многоэтажных домов. Поэтому на массиве Карасу было выделено около 50 га земли, где была осуществлена широкомасштабная созидательная и благоустроительная работа. Понятно, что без современных телекоммуникаций и новейших технологий связи невозможно представить жителей новых многоэтажек. А высокоскоростной интернет для новоселов является таким же необходимым, как свет, газ, горячая вода и отопление.

АК «Узбектелеком» еще на стадии проектирования и строительства новых домов в Самарканде принимает активное участие в прокладке и монтаже современных систем связи. На территории более 100 многоэтажных домов, построенных в этом районе, компания создала техническую возможность для предоставления высокоскоростного интернета и других телекоммуникационных услуг на основе новейших технологий.

Каждый житель, вселившись в новую квартиру, может подключить высокскоростной интернет, домашний телефон и цифровое IP-телевидение. Для новоселов создаются все условия для быстрого и недорогого подключения к услугам телекоммуникаций.

Так, например, сотрудники самаркандского филиала АК «Узбектелеком» организуют для жителей новых домов выездные подключения прямо на квартирах. Жителям достаточно подключиться к услугам связи и интернета прямо на месте. Нет необходимости приезжать в офисы компании и стоять в очередях на подключение.

Кроме этого, специально для новых абонентов АК «Узбектелеком» проводит специальную акцию. По ней абонентам на период пользования услугами компании предоставляется бесплатное оборудование и до 100 метров кабеля.

Сотрудники и руководство самаркандского филиала АК «Узбектелеком» регулярно проводят встречи с жителями. Налаживая диалог с населением, принимаются к оперативному исполнению все обращения и нарекания граждан по качеству связи.

Ускоренные строительство в Узбекистане, жизненное благополучие граждан — все это результат большой и созидательной работы. Современные услуги телекоммуникаций создают необходимые условия для комфортной жизни граждан в стране с цифровой экономикой и электронным правительством.

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