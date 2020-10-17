Закон «О правах лиц с инвалидностью» 15 октября подписал президент Узбекистана.
В документе перечислены основные принципы обеспечения прав лиц с инвалидностью:
- уважение достоинства лиц с инвалидностью, их самостоятельности, свободы выбора;
- недопущение дискриминации по признаку инвалидности;
- равенство возможностей при реализации прав и свобод человека;
- уважение развивающихся способностей детей с инвалидностью
и их права сохранять свою индивидуальность;
- доступность объектов и услуг;
- вовлечение лиц с инвалидностью в жизнь общества и государства.
Кабинет Министров образует Межведомственный совет по делам лиц с инвалидностью. В его состав включаются представители министерств, ведомств и организаций, в компетенцию которых входит реализация госполитики в области обеспечения прав лиц с инвалидностью, а также представители негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений лиц с инвалидностью. Председателем совета является один из заместителей премьер-министра.
Основными направлениями государственной политики по обеспечению прав лиц с инвалидностью определены, в частности:
- принятие мер по недопущению дискриминации лиц с инвалидностью, защита их чести и достоинства;
- обеспечение равенства прав и возможностей лиц с инвалидностью наравне с другими гражданами, вовлечение их в жизнь общества и государства;
- обеспечение соблюдения законодательства о правах лиц с инвалидностью;
- обеспечение лицам с инвалидностью возможности получения инклюзивного образования (дошкольное, внешкольное, общее среднее, среднее специальное, профессиональное, высшее и послевузовское образование);
- развитие сотрудничества между государственными органами и негосударственными некоммерческими организациями в области обеспечения прав лиц с инвалидностью.
Признание лицом с инвалидностью
Признанием гражданина лицом с инвалидностью занимаются медико-социальные экспертные комиссии, а детей до 18 лет — педиатрические медико-социальные экспертные комиссии.
На медико-социальную экспертизу направляют государственные медицинские учреждения. При этом, если у гражданина явные признаки инвалидности, проведение дополнительных обследований по получению клинико-функциональных данных не требуется.
Экспертиза может проводиться на дому или в стационаре, если гражданин не может явиться самостоятельно.
В заседаниях медико-социальной экспертной комиссии могут принимать участие представители местных органов по труду, органов государственной власти на местах, профессиональных союзов, страховых и иных организаций, а также представители общественных объединений лиц с инвалидностью.
Освидетельствование проводится не позднее 10 календарных дней со дня принятия медицинских документов медико-социальными экспертными комиссиями.
Отметим, что до настоящего времени инвалидность определяли врачебно-трудовые экспертные комиссии. Их работа неоднократно становилась предметом критики как самих лиц с инвалидностью, так и надзорных органов.
Право людей с инвалидностью на жилье
Государство обеспечивает лицам с инвалидностью возможность доступа к государственным и специальным программам по строительству жилья, а также приобретения жилья по доступным ценам. Учет нуждающихся в жилье или улучшении жилищных условий, ведут органы исполнительной власти на местах.
Лица с инвалидностью имеют право на получение жилья и льготное ипотечное кредитование в рамках государственных и специальных программ по строительству жилья на льготных условиях. Им также предоставляется право на получение земельных участков на льготных условиях для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства и садоводства.
При этом людям с инвалидностью могут предоставить по их желанию квартиры на нижних этажах, а обладатели квартир на верхних этажах могут обменяться их на нижний этаж при наличии свободных квартир.
Жилые помещения для лиц с инвалидностью должны соответствовать принципу доступности объектов и услуг и быть оборудованы средствами и приспособлениями для свободного передвижения.
Право на доступную инфраструктру
Государство обязано создавать условия для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью, включая тех, кто использует кресла-коляски и собак-поводырей, ко всем объектам социальной инфраструктуры: жилым помещениям, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, объектам здравоохранения и спорта, культурно-зрелищным и другим учреждениям.
Проектирование и строительство и реконструкция общественных зданий должны осуществляться с учетом потребностей лиц с инвалидностью, в них должны быть парковки и лифты, подходящие для всех категорий лиц с инвалидностью. В состав комиссий по приемке новых и реконструированных зданий должны входить представители общественных объединений лиц с инвалидностью.
Общественный транспорт должен быть оснащен специальными средствами доступности для лиц с инвалидностью, включая оборудование отдельных мест, информационные табло для слабослышащих и голосовое объявление остановок.
Перроны‚ а также железнодорожные вокзалы должны быть оборудованы специализированными механическими пандусами.
На остановочных площадках должны устанавливаться пандусы и перила, на площадках перед входными дверями транспорта должно применяться тактильное покрытие.
Пешеходные переходы и перекрестки, улицы и дороги общего пользования должны быть приспособлены в соответствии с потребностями лиц с инвалидностью, отмечается в документе.
Собственники гостиниц обязаны оборудовать не менее одного номера от общего номерного фонда, доступного для лиц с инвалидностью, пользующихся креслом-коляской, а также обеспечить установку дисплеев и озвучивающих устройств.
Право на доступ к информации, госуслугам, культуре и спорту
Государство должно обеспечивать лиц с инвалидностью информацией, предназначенной для широкой публики, в доступных
форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности.
Кроме того, власти должны предоставить лицам с инвалидностью доступ к телевизионным программам, фильмам, театральным и другим культурным мероприятиям в доступных для них форматах. На государственных телеканалах должны обеспечиваться трансляция новостных передач с сурдопереводом или субтитрами.
Государство ответственно за издание литературы и учебников с использованием альтернативных форм коммуникации
(шрифт Брайля и звуковые версии).
Государственные органы обязаны создать необходимые условия для доступа лиц с инвалидностью с обращениями посредством:
- признания и поддержки языка жестов в качестве средства межличностного общения;
- оказания услуг по сурдопереводу;
- использования лицами с инвалидностью факсимильной подписи для подписания своего обращения.
Лицам с инвалидностью по слуху и речи предоставляются услуги сурдопереводчика при проведении следственных действий или при участии в судебных процессах, нотариальном оформлении документов или сделок, обучении навыкам вождения или компьютерной грамотности и оказании государственных услуг.
Театры, кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть доступны для пользования лицами с инвалидностью, а спортивные объекты — предоставлять возможность заниматься спортом бесплатно.
Социальная помощь
Социальная помощь лицам с инвалидностью оказывается в виде:
- денежных выплат (пенсии, пособия, единовременные выплаты);
- технических средств реабилитации, сурдотехнических и тифлотехнических средств, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру и сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, а также автомобили.
- услуг по медицинской, социальной, профессиональной, физической реабилитации и бытовому обслуживанию;
- транспортных услуг;
- обеспечения лекарственными средствами;
- бесплатного санаторно-курортного оздоровления.
Право на образование и труд
Государство гарантирует развитие инклюзивного образования лицам с инвалидностью, создание необходимых условий для их доступа к образованию и профессиональной подготовке.
Если обучение детей с инвалидностью в образовательных учреждениях временно не представляется возможным, органы государственного управления в области образования и образовательные учреждения обеспечивают обучение детей с инвалидностью на дому на основании рекомендаций профильных врачей и с согласия родителей.
Обучение детей с инвалидностью на дому осуществляется за счет средств государственного бюджета.
Образование и профессиональная подготовка лиц с инвалидностью осуществляются в различных формах, в том числе с отрывом и без отрыва от производства, в форме экстерната, а также с использованием дистанционных технологий, путем обучения в обычных и специализированных образовательных учреждениях, на дому, в специальных группах, классах и по индивидуальным учебным планам.
Государственные органы должны принимать меры по совершенствованию системы образования для лиц с инвалидностью с помощью развития наиболее подходящих для каждого из них языков, методов и способов коммуникаций, освоения азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, речевых и устных навыков общения, а также обучения преподавателей и школьного персонала в вопросах инклюзивного образования, трудоустройства учителей с инвалидностью, владеющих языком жестов и азбукой Брайля, в образовательные учреждения.
Для лиц с инвалидностью выделяется дополнительная двухпроцентная квота приема в вузы на основе государственного гранта от общего количества приема абитуриентов. Прием по квоте осуществляется по результатам вступительных экзаменов.
Лицо с инвалидностью вправе работать в организациях с обычными условиями труда, на специализированных предприятиях, в цехах и на участках, использующих труд лиц с инвалидностью. При этом запрещается дискриминация по признаку инвалидности.
Не допускается прекращение трудового договора по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания лица с инвалидностью в отпусках. Не допускается также привлечение лиц с инвалидностью к работе в ночное
время, а также к сверхурочным работам и работе в выходные дни.
Работающим лицам с инвалидностью I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени без уменьшения оплаты труда и предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск.
В целях трудоустройства лиц с инвалидностью, а также повышения их конкурентоспособности на рынке труда государство:
- осуществляет профессиональную реабилитацию лиц с инвалидностью, их трудовое сопровождение, а также обеспечивает лиц
с инвалидностью возможностью получать и сохранять подходящую работу и продвигаться по службе;
- устанавливает минимальное количество рабочих мест в организациях для приема на работу лиц с инвалидностью;
- обеспечивает резервирование рабочих мест по профессиям, подходящим для трудоустройства лиц с инвалидностью;
- стимулирует организации к трудоустройству лиц с инвалидностью, а также обеспечивает создание специализированных
рабочих мест;
- обеспечивает создание необходимых условий и стимулирование лиц с инвалидностью к занятию предпринимательской деятельностью;
- оказывает государственную поддержку специализированным предприятиям;
- организует учебные программы по обучению лиц с инвалидностью новым профессиям;
- обеспечивает поощрение и развитие трудоустройства и занятости лиц с инвалидностью в государственном секторе;
- оказывает государственную поддержку организациям, использующим труд лиц с инвалидностью, в том числе их работу на дому;
В организациях с численностью работников более 20 человек должно быть установлено минимальное количество рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере не менее 3% от общей численности работников.