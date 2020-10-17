Закон «О правах лиц с инвалидностью» 15 октября подписал президент Узбекистана.

В документе перечислены основные принципы обеспечения прав лиц с инвалидностью:

уважение достоинства лиц с инвалидностью, их самостоятельности, свободы выбора;

недопущение дискриминации по признаку инвалидности;

равенство возможностей при реализации прав и свобод человека;

уважение развивающихся способностей детей с инвалидностью

и их права сохранять свою индивидуальность;

и их права сохранять свою индивидуальность; доступность объектов и услуг;

вовлечение лиц с инвалидностью в жизнь общества и государства.

Кабинет Министров образует Межведомственный совет по делам лиц с инвалидностью. В его состав включаются представители министерств, ведомств и организаций, в компетенцию которых входит реализация госполитики в области обеспечения прав лиц с инвалидностью, а также представители негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений лиц с инвалидностью. Председателем совета является один из заместителей премьер-министра.

Основными направлениями государственной политики по обеспечению прав лиц с инвалидностью определены, в частности:

принятие мер по недопущению дискриминации лиц с инвалидностью, защита их чести и достоинства;

обеспечение равенства прав и возможностей лиц с инвалидностью наравне с другими гражданами, вовлечение их в жизнь общества и государства;

обеспечение соблюдения законодательства о правах лиц с инвалидностью;

обеспечение лицам с инвалидностью возможности получения инклюзивного образования (дошкольное, внешкольное, общее среднее, среднее специальное, профессиональное, высшее и послевузовское образование);

развитие сотрудничества между государственными органами и негосударственными некоммерческими организациями в области обеспечения прав лиц с инвалидностью.

Признание лицом с инвалидностью

Признанием гражданина лицом с инвалидностью занимаются медико-социальные экспертные комиссии, а детей до 18 лет — педиатрические медико-социальные экспертные комиссии.

На медико-социальную экспертизу направляют государственные медицинские учреждения. При этом, если у гражданина явные признаки инвалидности, проведение дополнительных обследований по получению клинико-функциональных данных не требуется.

Экспертиза может проводиться на дому или в стационаре, если гражданин не может явиться самостоятельно.

В заседаниях медико-социальной экспертной комиссии могут принимать участие представители местных органов по труду, органов государственной власти на местах, профессиональных союзов, страховых и иных организаций, а также представители общественных объединений лиц с инвалидностью.

Освидетельствование проводится не позднее 10 календарных дней со дня принятия медицинских документов медико-социальными экспертными комиссиями.

Отметим, что до настоящего времени инвалидность определяли врачебно-трудовые экспертные комиссии. Их работа неоднократно становилась предметом критики как самих лиц с инвалидностью, так и надзорных органов.

Право людей с инвалидностью на жилье

Государство обеспечивает лицам с инвалидностью возможность доступа к государственным и специальным программам по строительству жилья, а также приобретения жилья по доступным ценам. Учет нуждающихся в жилье или улучшении жилищных условий, ведут органы исполнительной власти на местах.

Лица с инвалидностью имеют право на получение жилья и льготное ипотечное кредитование в рамках государственных и специальных программ по строительству жилья на льготных условиях. Им также предоставляется право на получение земельных участков на льготных условиях для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства и садоводства.

При этом людям с инвалидностью могут предоставить по их желанию квартиры на нижних этажах, а обладатели квартир на верхних этажах могут обменяться их на нижний этаж при наличии свободных квартир.

Жилые помещения для лиц с инвалидностью должны соответствовать принципу доступности объектов и услуг и быть оборудованы средствами и приспособлениями для свободного передвижения.

Право на доступную инфраструктру

Государство обязано создавать условия для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью, включая тех, кто использует кресла-коляски и собак-поводырей, ко всем объектам социальной инфраструктуры: жилым помещениям, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, объектам здравоохранения и спорта, культурно-зрелищным и другим учреждениям.

Проектирование и строительство и реконструкция общественных зданий должны осуществляться с учетом потребностей лиц с инвалидностью, в них должны быть парковки и лифты, подходящие для всех категорий лиц с инвалидностью. В состав комиссий по приемке новых и реконструированных зданий должны входить представители общественных объединений лиц с инвалидностью.

Общественный транспорт должен быть оснащен специальными средствами доступности для лиц с инвалидностью, включая оборудование отдельных мест, информационные табло для слабослышащих и голосовое объявление остановок.

Перроны‚ а также железнодорожные вокзалы должны быть оборудованы специализированными механическими пандусами.

На остановочных площадках должны устанавливаться пандусы и перила, на площадках перед входными дверями транспорта должно применяться тактильное покрытие.

Пешеходные переходы и перекрестки, улицы и дороги общего пользования должны быть приспособлены в соответствии с потребностями лиц с инвалидностью, отмечается в документе.

Собственники гостиниц обязаны оборудовать не менее одного номера от общего номерного фонда, доступного для лиц с инвалидностью, пользующихся креслом-коляской, а также обеспечить установку дисплеев и озвучивающих устройств.

Право на доступ к информации, госуслугам, культуре и спорту

Государство должно обеспечивать лиц с инвалидностью информацией, предназначенной для широкой публики, в доступных

форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности.

Кроме того, власти должны предоставить лицам с инвалидностью доступ к телевизионным программам, фильмам, театральным и другим культурным мероприятиям в доступных для них форматах. На государственных телеканалах должны обеспечиваться трансляция новостных передач с сурдопереводом или субтитрами.

Государство ответственно за издание литературы и учебников с использованием альтернативных форм коммуникации

(шрифт Брайля и звуковые версии).

Государственные органы обязаны создать необходимые условия для доступа лиц с инвалидностью с обращениями посредством:

признания и поддержки языка жестов в качестве средства межличностного общения;

оказания услуг по сурдопереводу;

использования лицами с инвалидностью факсимильной подписи для подписания своего обращения.

Лицам с инвалидностью по слуху и речи предоставляются услуги сурдопереводчика при проведении следственных действий или при участии в судебных процессах, нотариальном оформлении документов или сделок, обучении навыкам вождения или компьютерной грамотности и оказании государственных услуг.

Театры, кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть доступны для пользования лицами с инвалидностью, а спортивные объекты — предоставлять возможность заниматься спортом бесплатно.

Социальная помощь

Социальная помощь лицам с инвалидностью оказывается в виде:

денежных выплат (пенсии, пособия, единовременные выплаты);

технических средств реабилитации, сурдотехнических и тифлотехнических средств, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру и сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, а также автомобили.

услуг по медицинской, социальной, профессиональной, физической реабилитации и бытовому обслуживанию;

транспортных услуг;

обеспечения лекарственными средствами;

бесплатного санаторно-курортного оздоровления.

Право на образование и труд

Государство гарантирует развитие инклюзивного образования лицам с инвалидностью, создание необходимых условий для их доступа к образованию и профессиональной подготовке.

Если обучение детей с инвалидностью в образовательных учреждениях временно не представляется возможным, органы государственного управления в области образования и образовательные учреждения обеспечивают обучение детей с инвалидностью на дому на основании рекомендаций профильных врачей и с согласия родителей.

Обучение детей с инвалидностью на дому осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Образование и профессиональная подготовка лиц с инвалидностью осуществляются в различных формах, в том числе с отрывом и без отрыва от производства, в форме экстерната, а также с использованием дистанционных технологий, путем обучения в обычных и специализированных образовательных учреждениях, на дому, в специальных группах, классах и по индивидуальным учебным планам.

Государственные органы должны принимать меры по совершенствованию системы образования для лиц с инвалидностью с помощью развития наиболее подходящих для каждого из них языков, методов и способов коммуникаций, освоения азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, речевых и устных навыков общения, а также обучения преподавателей и школьного персонала в вопросах инклюзивного образования, трудоустройства учителей с инвалидностью, владеющих языком жестов и азбукой Брайля, в образовательные учреждения.

Для лиц с инвалидностью выделяется дополнительная двухпроцентная квота приема в вузы на основе государственного гранта от общего количества приема абитуриентов. Прием по квоте осуществляется по результатам вступительных экзаменов.

Лицо с инвалидностью вправе работать в организациях с обычными условиями труда, на специализированных предприятиях, в цехах и на участках, использующих труд лиц с инвалидностью. При этом запрещается дискриминация по признаку инвалидности.

Не допускается прекращение трудового договора по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания лица с инвалидностью в отпусках. Не допускается также привлечение лиц с инвалидностью к работе в ночное

время, а также к сверхурочным работам и работе в выходные дни.

Работающим лицам с инвалидностью I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени без уменьшения оплаты труда и предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск.

В целях трудоустройства лиц с инвалидностью, а также повышения их конкурентоспособности на рынке труда государство:

осуществляет профессиональную реабилитацию лиц с инвалидностью, их трудовое сопровождение, а также обеспечивает лиц

с инвалидностью возможностью получать и сохранять подходящую работу и продвигаться по службе;

с инвалидностью возможностью получать и сохранять подходящую работу и продвигаться по службе; устанавливает минимальное количество рабочих мест в организациях для приема на работу лиц с инвалидностью;

обеспечивает резервирование рабочих мест по профессиям, подходящим для трудоустройства лиц с инвалидностью;

стимулирует организации к трудоустройству лиц с инвалидностью, а также обеспечивает создание специализированных

рабочих мест;

рабочих мест; обеспечивает создание необходимых условий и стимулирование лиц с инвалидностью к занятию предпринимательской деятельностью;

оказывает государственную поддержку специализированным предприятиям;

организует учебные программы по обучению лиц с инвалидностью новым профессиям;

обеспечивает поощрение и развитие трудоустройства и занятости лиц с инвалидностью в государственном секторе;

оказывает государственную поддержку организациям, использующим труд лиц с инвалидностью, в том числе их работу на дому;

В организациях с численностью работников более 20 человек должно быть установлено минимальное количество рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере не менее 3% от общей численности работников.