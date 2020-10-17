Онкологи Узбекистана и России договорились о сотрудничестве в области диагностики и лечения ряда онкологических заболеваний 15 октября в ходе «круглого стола», сообщили «Газете.uz» организаторы мероприятия.

В «круглом столе» приняли участие специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского Центра онкологии и радиологии Узбекистана (РСНПМЦОиР), Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), а также фармацевтических компаний Merck и Sona-Pharm.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагается совместное клиническое и научно-исследовательское партнерство в области диагностики и лечения опухолей головы и шеи и колоректального рака. Документ направлен на повышение доступа онкопациентов к эффективным методикам лечения рака, в частности, с тяжелыми формами заболевания.

Директор РСНПМЦОиР, главный онколог Минздрава Мирзагалиб Тилляшайхов в своей презентации в ходе мероприятия поделился статистикой по онкозаболеваемости в Узбекистане.

Число первично выявленных больных ежегодно растет. Если в 2018 году этот показатель составлял 23,4 тысячи случаев, уже в следующем году — 24,6 тысячи случаев (+5,3%). Наиболее часто регистрируется рак молочной железы (11,2%), желудка (5,7%) и шейки матки (5,6%).

Уровень онкозаболеваемости в стране в прошлом году составил 74,1 случая на 100 тысяч населения. Самый высокий показатель в Ташкенте — 194,11 на 100 тысяч населения, низкий — в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях — 44,9 и 53 соответственно. Выживаемость пациентов через пять лет после постановки диагноза составляет 50,1%.

В целом, доля онкологических заболеваний в структуре смертности по Узбекистану составляет 9,4%, это вторая по распространенности причина смерти, на первом месте — сердечно-сосудистые заболевания (62,4%), на третьем — несчастные случаи (6,2%).

На частоту возникновения и рост онкологических заболеваний, отмечалось на мероприятии, влияет неблагополучная экологическая обстановка, рост употребления продуктов генной инженерии, снижение физической активности и бессимптомное течение онкологических заболеваний на ранних стадиях.

По словам директора РСНПМЦОиР, в предыдущие годы, согласно пятилетней программе по развитию онкослужбы Узбекистана, в скрининговые исследования было внедрено выявление рака молочной железы и шейки матки. Кроме того, пилотные варианты скрининга рака пищевода, рака желудка и колоректального рака запущены в Ферганской области.

В планах онкологической службы на следующий год — внедрение в работу роботизированной установки da Vinci, киберножа и ангиографического комплекса.