Министерство здравоохранения Узбекистана отозвало лицензии у четырех частных клиник, которые занимались лечением пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава.

Постановлением президента от 26 марта (ПП-4649) негосударственным медицинским организациям разрешено оказывать медицинские услуги больным, зараженным коронавирусной инфекцией. Срок действия этого решения в документе указан до 1 сентября 2020 года, однако решением Специальной комиссии по борьбе с коронавирусом он продлен до 1 мая 2021 года, уточнили «Газете.uz» в Минздраве.

Частные клиники могут оказывать лечение пациента с COVID-19 исключительно на основе договоров, заключенных между Министерством здравоохранения.

В Положении о порядке лицензирования медицинской деятельности указано, что негосударственные медучреждения должны строго придерживаться стандартов диагностики и лечения, санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных Минздравом.

«Основываясь на этих документах, можно признать, что частные больницы активно помогают облегчить сложную ситуацию и предоставляют быструю и качественную медицинскую помощь людям с коронавирусом на основе соответствующих стандартов лечения и рекомендаций», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения регулярно предупреждает частные клиники о правовых мерах при несоблюдении процедур, предписанных для выявления и лечения COVID-19. Однако, как подчеркивает ведомство, в некоторых частных больницах допускают «серьезные и рискованные ошибки» из-за несоблюдения утвержденных стандартов лечения пациентов с коронавирусом.

Например, при ретроспективном изучении работы частных клиник, занимающихся лечением COVID-19, выяснилось, что высококвалифицированный пульмонолог З. Ю. выписал 12 видов препаратов трем членам одной семьи, несмотря на легкое течение заболевания: аскорбиновую кислоту, цинк, «Бактазон», «Моксив», «Дексаметазон», «Вобэнзим», «Тромбонет», «Курантил», «Ларитидин», «Флуконазол», «Амброксол» и «Верошпирон».

Кроме того, клинический ординатор второго курса, специализирующийся на оториноларингологии и работающий в другой частной клинике, выписал назначил некоторым пациентам около 10 препаратов за один прием, несмотря на легкое течение заболевания: «Цефепим», «Ацикловир», «Дексаметазон», «Амброксол», «Клексан», «Курантил», «Кардиомагнил», «Верошпирон», а также смесь «Декосана», «Дексаметазона» и «Димедрола» для ингаляций.

В обоих случаях пациенты были госпитализированы в клинику НИИ вирусологии из-за ухудшения состояния, отмечает Минздрав.

«За последние полтора месяца 17 пациентов были переведены из частных больниц в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в критическом состоянии из-за несоблюдения установленных стандартов лечения, передозировки антибиотиков и различных не рекомендуемых инфузионных (вводимых капельно — ред.) препаратов. Такие пациенты также были госпитализированы в инфекционные больницы Зангиатинского района и другие медицинские учреждения в структуре министерства», — говорится в сообщении.

По результатам проверок, проведенных Минздравом в Ташкенте, у четырех частных больниц отозваны лицензии, у двух приостановлены на 10 дней, еще двум даны предписания по обязательному устранению недостатков, отмечает пресс-служба.

В начале августа Минздрав предупреждал, что лицензии частных клиник могут быть отозваны через суд за нарушение стандартов лечения пациентов с коронавирусом. Тогда указывалось, что лечившимся в них больным COVID-19 давали слишком много лекарств и делали капельницы.