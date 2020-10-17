Компания Roodell запустила масштабную акцию и дарит покупателям ценные подарки.

Для участия нужно приобрести автомобиль LADA в официальных дилерских центрах Roodell в Узбекистане.

Подарки:

две квартиры от Golden House;.

пять телевизоров;

пять стиральных машин;

пять холодильников;

пять кондиционеров.

Срок проведения акции: с 1 октября 2020 года по 20 марта 2021 года.

В марте 2021 года состоится официальная церемония розыгрыша призов.

Ознакомиться с публичной офертой акции можно по ссылке.

На правах рекламы.