Компания Roodell запустила масштабную акцию и дарит покупателям ценные подарки.
Для участия нужно приобрести автомобиль LADA в официальных дилерских центрах Roodell в Узбекистане.
Подарки:
- две квартиры от Golden House;.
- пять телевизоров;
- пять стиральных машин;
- пять холодильников;
- пять кондиционеров.
Срок проведения акции: с 1 октября 2020 года по 20 марта 2021 года.
В марте 2021 года состоится официальная церемония розыгрыша призов.
Ознакомиться с публичной офертой акции можно по ссылке.
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