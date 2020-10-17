Покупая автомобиль, человек приобретает и опасения за его сохранность. Ведь авария или угон могут обернуться большими тратами. Кто-то полагается на удачу, но избежать непредвиденных расходов можно с помощью автострахования.

Страховая компания Gross Insurance предлагает несколько видов автострахования.

Что такое обязательное автострахование

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплаты по ОСАГО получают те, кому навредил владелец полиса.

То есть, если обладатель полиса ОСАГО заденет чей-то бампер или наедет кому-то на ногу, то его страховая компания компенсирует сумму ущерба, нанесенного чужому имуществу или здоровью. Свою же машину придется ремонтировать за свой счет, как и нести все вытекающие отсюда последствия. Без наличия этой страховки автовладелец не имеет право садиться за руль автомобиля. Стоимость полиса ОСАГО регулирует государство. Купить его можно по ссылке с бесплатной доставкой в любую точку Узбекистана.

Что такое добровольное автострахование и от чего оно защищает

Добровольное страхование защищает интересы владельца транспортного средства. Даже если он сам станет виновником ДТП и его автомобиль пострадает в аварии, страховые выплаты возместят этот урон. Владелец авто получит деньги или машину отремонтируют за счет страховой компании.

Gross Insurance предлагает продукты AVTO-VIP и Prestige — это добровольное страхование транспортного средства на случай его повреждения или угона. Страховка AVTO-VIP покрывает все риски без исключений. Если машина попадет в аварию, на нее упадет сосулька с крыши или даже сам водитель станет виновником ДТП, AVTO-VIP может покрыть убытки по ремонту автомобиля.

Кроме того, владельцам такой страховки компания оплатит аренду авто на время ремонта или услуги такси, соберет необходимые документы, оплатит вызов эвакуатора в случае необходимости. Сумма такого полиса будет зависеть от срока службы и марки автомобиля. Рассчитать стоимость страховок AVTO-VIP или Prestige и получить их можно онлайн на сайте.

Обычно владельцы транспортного средства приобретают такие полисы по собственному желанию. Но при покупке дорогого автомобиля лучше не отказываться от страховки. Ведь полис убережет его от любых неприятностей и больших трат.

Также Gross Insurance предлагает воспользоваться услугами компании в области страхования жизни New Life Insurance и застраховать свою жизнь в случае попадания в ДТП.

«АВТОМЕД» — это полис добровольного медицинского страхования при ДТП. Чтобы приобрести его, необязательно быть владельцем транспортного средства. Страховка обеспечивает своевременную медицинскую помощь и обслуживание в одних из ведущих клиниках республики при попадании в ДТП. Полис можно оформить в офисах компании.

Независимо от того, какая страховка предпочтительна человеку, главное, что нужно учитывать при выборе страховки — это страховая компания.

Gross Insurance — инновационная и опытная страховая компания Узбекистана. Уже много лет она растет и добивается высоких позиций на страховом рынке. За девять лет успешной работы компания оказала качественные услуги более 2 млн страхователям и застрахованным лицам по 2,6 млн договорам страхования с обязательствами на сумму более 400 трлн сумов.

Более 100 филиалов функционируют по всей республике, предоставляя более 100 видов страховых продуктов. Gross Insurance имеет высокую способность по своевременному и полному выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов. В августе 2020 года Gross Insurance в очередной раз подтвердила свой статус с высоким уровнем платежеспособности, получив оценку «uzA++» среди страховых компаний от рейтингового агентства Ahbor-Reyting.

Для клиентов Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных по единому короткому номеру 1166. Операторы ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг, окажут поддержку в случае наступления страхового случая, помогут выбрать оптимальную программу страхования, рассчитать ее стоимость, продлить полис, а также узнать о результатах рассмотрения страховой претензии.

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