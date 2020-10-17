«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов выпечки с кофейным вкусом.
Кофейно-медовый кекс
Простой и незамысловатый кофейно-медовый кекс всегда станет хорошим дополнением к ароматной чашечке чая или кофе.
Кофейно-ореховый торт в микроволновке
Для тех, кто является большим поклонником орехов, а также не может устоять перед чашкой ароматного кофе, можно приготовить изумительный десерт — кофейно-ореховый тортик в микроволновке.
Пари-Брест с кофейным кремом
Пари-Брест — нежнейший французский десерт из заварного теста и крема. По вкусу очень похож на эклеры, а по форме на велосипедное колесо.
Овсяно-кофейное печенье
Ароматные кофейные печенья со стаканом теплого молока — идеальный вариант для осеннего вечера дома. После такого десерта, хорошее настроение и заряд энергии гарантированы.
Кофейный пирог
Рецепт простого кофейного пирога, который можно приготовить из того, что есть на кухне. Этот пирог идеально подойдет для приятного семейного чаепития.
Шоколадно-кофейный торт
Простой и легкий в приготовлении торт с шоколадно-кофейным вкусом украсит любой праздник или семейный ужин.
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