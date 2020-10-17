16 октября состоялось третье заседание суда по иску компании UzAuto Motors о признании недействительным решения Специальной комиссии Антимонопольного комитета, которая посчитала, что компания завышала цены и предписала их снизить.

Суд проходит в закрытом режиме. UzAuto Motors после каждого заседания выступала с заявлениями, Антимонопольный комитет до настоящего времени хранил молчание. 17 октября он его прервал.

«Комитет не комментировал происходящее, так как всё, что необходимо говорить и комментировать в отношении иска и претензий АО UzAuto Motors, эксперты комитета озвучивают в рамках судебного разбирательства», — говорится в сообщении.

«Представители АО UzAuto Motors после каждого заседания представляют свою официальную позицию по делу, которое еще не закрыто, открыто и эмоционально обвиняя специалистов государственного органа в непрофессионализме: „…некомпетентность привлеченных к проверке экспертов АМК привела к глубокому разочарованию части нашей клиентской базы“. Третий день заседания не стал исключением», — отметили в АМК.

В заявлении руководителя юридического управления UzAuto Motors Рустама Шаймардонова, опубликованном 16 октября, говорится: «Слушания подтвердили слабость аргументов ответчика, но это как раз было вполне прогнозируемо».

АМК в ответ сообщил, что поскольку слушание было закрытым, «комитет не может в нарушение закона разглашать все доводы и противопоставления, которые озвучивались в рамках процесса». «Но с уверенностью заявляет, что доводы против решения специальной комиссии со стороны АО так и не были достаточно аргументированы. Вместе с тем, никакого подтверждения о „слабости аргументов ответчика“ в рамках суда не прозвучало».

Антимонопольный комитет призвал UzAuto Motors «придерживаться этических норм и исключительной аргументации в отношении государственного органа».

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