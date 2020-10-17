Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана сообщило, что за период с августа по октябрь для нужд управления было приобретено 81 транспортное средство на сумму 18 млрд 789 млн 813 тысяч сумов, а не 133 машины за более 28 млрд сумов, как сообщили накануне блогеры и СМИ.

Информацию об этом распространила также «Газета.uz». Она была основана на данных портала государственных закупок.

Как отметили в ГУБДД, «на основе действующих нормативно-правовых актов для служебного пользования» за указанную выше сумму было приобретено:

15 автомобилей Equinox AT;

20 автомобилей Cobalt GS/16МТB;

13 автомобилей Lacetti 1,5 (L-Comfort Plus);

1 автомобиль Lacetti 1,5 (L-Elegant/АТ Plus);

2 автомобиля Volkswagen Caddy (Trendline);

14 автобусов SAZ HC-40;

16 автомобилей Мalibu-2.

«Сообщаем, что данные транспортные средства были приобретены исключительно в целях выполнения служебных функций», — говорится в сообщении ГУБДД.

В управлении призвали не распространять в социальных сетях «неофициальную и непроверенную информацию о количестве и цене приобретенных автомобилей и не вводить таким образом граждан в заблуждение».