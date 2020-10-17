Наверно многие замечали, насколько тесно связаны между собой еда и музыка. Ингредиенты блюд, как и ноты, смешиваясь между собой, образуют чудесную гастрономическую симфонию. Новые кухонные плиты Artel Simfoniya 04-E и Simfoniya 02-G помогут творить собственные шедевры.





Они воплотили в себе все необходимое, чтобы процесс готовки был еще более комфортным и приятным, а блюда получались столь прекрасны, что дарили подлинное эстетическое наслаждение.





Функции новых кухонных плит Artel

Технология Multi Flame ускоряет процесс приготовления пищи и экономит до 20% газа. Как это работает? Огонь в конфорке проходит сквозь множество небольших отверстий и равномерно распределяется по всему дну посуды. Секрет быстрого нагрева посуды и экономии газа кроется как раз в правильном распределении пламени. И к тому же система газ-контроль обеспечит безопасность и автоматически прекратит подачу газа, если пламя внезапно погаснет.





Благодаря режиму конвекции температура в духовке распределяется равномерно на всех уровнях. Для чего это нужно? К примеру, для выпечки. Одинаковая температура в духовке прогревает ее равномерно и тесто получается воздушным и румяным. Все отлично пропекается снаружи и изнутри.





Помимо равномерного распределения огня, в готовке большую роль играет также контроль пламени. Если изначально неправильно настроить температуру, то и блюдо имеет все шансы получиться не таким прекрасным. Как избежать подобной ситуации? С помощью функции Flame Control.

Flame Control — это ступенчатое управление ручкой кухонной плиты. Эта технология от испанского производителя COPRECI позволяет настроить температуру плиты максимально точно.

В середине ХХ века на кухне использовались кулинарные таймеры для контроля готовки. С годами востребованная технология приобрела более совершенную форму, реализовав максимум возможностей. Simfoniya 04-E оснащена цифровым таймером, что помогает с высокой точностью контролировать продолжительность приготовления пищи. Дополнительная функция «Отложенный старт» помогает заранее разместить блюдо или выпечку в духовке, установив начало и конец готовки.

Биокерамическая эмаль — это одно из наиболее качественных покрытий среди прочих. Безопасность, полезное воздействие на продукты, снижение энергозатрат и практичность объясняют ее высокую оценку. Биокерамика является антипригарным материалом. Благодаря этому на ней почти не остается жира, а при его появлении в небольших количествах очистить стенки очень просто.

Так, все возможные функции первоклассных плит собраны в новой линейке Artel Simfoniya. Элегантный и строгий вид, со вкусом подобранный стиль делают линейку отличным дополнением любого интерьера. А современные функции помогают творить шедевры кулинарии. Продукция обеспечит гарантию надежности и качества на долгие годы.

Заказать газовые плиты Artel можно по телефону: (+998) 78−777−10−10.

Подробная информация доступна на сайте компании и официальных страницах в соцсетях.

Сайт: artelgroup.org

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