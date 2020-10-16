Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании «преступного» сообщества в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании 2007 года, сообщило РИА Новости.

Два года назад по этому делу бывшему главе уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

Сам Николя Саркози в ходе допроса тогда заявлял, что обвинен «без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и [бизнесмена] Зиада Такиеддина».

Расследование этого дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды президентской кампании Николя Саркози.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 млн евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

Он возглавлял республику в 2007—2012 годах. С 2014 года стал руководить оппозиционной партией «Союз за народное движение», которая позже получила название «Республиканцы».