В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 15:10 16 октября ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 223 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (554 км) — 2 балла;
- Наманган (497 км) — 2 балла;
- Андижан (481 км) — 2 балла;
- Фергана (430 км) — 2 балла;
- Гулистан (489 км) — 2 балла;
- Джизак (496 км) — 2 балла;
- Самарканд (511 км) — 2 балла;
- Бухара (696) — 2 балла;
- Термез (361 км) — 2 балла;
- Карши (545 км) — 2 балла;
- Навои (646 км) — 2 балла.