В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 15:10 16 октября ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 223 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: