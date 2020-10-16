В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 15:10 16 октября ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 223 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (554 км) — 2 балла;
  • Наманган (497 км) — 2 балла;
  • Андижан (481 км) — 2 балла;
  • Фергана (430 км) — 2 балла;
  • Гулистан (489 км) — 2 балла;
  • Джизак (496 км) — 2 балла;
  • Самарканд (511 км) — 2 балла;
  • Бухара (696) — 2 балла;
  • Термез (361 км) — 2 балла;
  • Карши (545 км) — 2 балла;
  • Навои (646 км) — 2 балла.