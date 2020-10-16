Главное управление безопасности дорожного движения МВД с августа по октябрь приобрело 133 транспортных средства на общую сумму более 28 млрд сумов, следует их данных портала государственных закупок.

В частности, за три месяца ГУБДД получило 30 автомобилей Equinox за 10,4 млрд сумов (349 млн за каждый), еще 17 единиц Malibu-2 (4 модификации LTZ и 13 турбо) за 1,3 и 4,3 млрд сумов, соответственно.

Кроме того, автопарк управления пополнился следующими моделями транспортных средств:

40 единиц CobaltGS/16MTB — общая сумма покупки 3,83 млрд сумов (95,7 млн сумов за каждый автомобиль);

— общая сумма покупки 3,83 млрд сумов (95,7 млн сумов за каждый автомобиль); 26 единиц Lacetti L-Comfort Plus за 3 млрд сумов (по 115,6 млн сумов за каждую), еще два автомобиля Lacetti L-Elegant/AT Plus за 276,2 млн.

за 3 млрд сумов (по 115,6 млн сумов за каждую), еще два автомобиля за 276,2 млн. по два пикапа JAC за 449,2 млн сумов и минивена Volkswagen Caddy за 443,8 млн сумов, а также 14 автобусов SAZ HC суммарной стоимостью 4,5 млрд сумов.

Отметим, что за январь-сентябрь в Узбекистане произошло 4294 дорожно-транспортных происшествия, в них погибло 1293 человека, еще 3886 получило травмы.