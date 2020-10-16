В субботу и воскресенье на территорию Узбекистана продолжит поступать сухой и теплый воздух с зарубежного юга, сообщил Узгидромет.

В эти дни будет наблюдаться малооблачная погода. Температура воздуха будет в пределах ночью +8…10 градусов, днем +23…+25 градусов. Такая температура превысит климатическую норму на 4−5 градусов.

Погода в середине октябре разная. В 2012, 2016 и 2018 голах температура воздуха опускалась до заморозков, а днем столбик термометра не поднимался выше 6−8 градусов тепла. Самым теплым этот период месяца был в 2008, 2010, 2011, 2017 годах, тогда температура днем было +28…+30 градусов, рекорд в эти дни октября составляет +32…+34 градусов.