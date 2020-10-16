В центре Ташкента строится проект, который удивит всю Центральную Азию. Magic City — большая и волшебная территория развлечений и шопинга для всей семьи, где точно не будет скучно ни взрослым, ни детям. Страна общей площадью более 210 тысяч кв. м 365 дней в году будет наполнена праздником и волшебством.

Здесь будут улицы, стилизованные под города и страны, которые дадут возможность посетителям путешествовать, не выезжая из Ташкента.

Рим, Париж, Берлин, Барселона, Москва, Египет, Прага, Лондон, Венеция, Амстердам и Вена разместят более 40 магазинов одежды, аксессуаров, игрушек, косметики и парфюма, книг. Здесь также расположатся более 90 кафе, ресторанов и других точек питания площадью от 50 до 1000 кв. м.

Теперь любой сможет устроить себе незабываемый праздник, получить новые эмоции от развлечений и шопинга как в известных городах мира. Нужно только попасть в волшебный Magic City, найти указатели с заветными надписями и получить заряд энергии — пройтись по бутикам, магазинам, кафе и ресторанам Ташкента.

А если кто-то мечтает открыть свой магазин в одном из этих городов, команда The Magic с радостью поможет и подберет подходящее место.

Каждый день посетителей будет радовать поющий фонтан и шоу вокруг него. А по выходным можно будет наблюдать красивый салют на фоне замка.

Также в Magic City строится двухэтажный семейный развлекательный центр. Здесь расположатся 11 аттракционов, игровые автоматы, школа профессий для детей, боулинг и точки питания. Соседствовать с ними будет лазерный кинотеатр с шестью залами.

Океанариум — еще одно необычное место для жителей Узбекистана, в котором поселятся более 100 видов морских существ.

Все это позволяет спрогнозировать примерную посещаемость свыше 50 тысяч человек в день.

Но на этом чудеса не заканчиваются. На втором этапе будут построены парк аттракционов и аквапарк, которые подарят массу адреналина и сверхощущений.

По вопросам сотрудничества и аренды можно звонить по телефону: (+998) 71−202−77−99.

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