Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о завершении следствия по уголовному делу о смерти 44-летнего Алижона Абдукаримова, который в конце весны был подвергнут пыткам в отделе внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана. Следствие вело Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры.

Напомним, Алижон Абдукаримов был доставлен в ОВД 30 мая, откуда его в этот же день с телесными повреждениями привезли в больницу. Спустя 13 дней — 11 июня — он скончался. Генпрокуратура сообщала, что к погибшему было применено незаконное удержание и насилие, опасное для здоровья и жизни. В ОВД Андижана 5 сотрудников были уволены, 19 руководителей и других сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Трое сотрудников отдела уголовного розыска, обвиняемых в пытках, незаконном задержании и превышении власти, были заключены под стражу.

По данным Генпрокуратуры, в ходе следствия обвинения были предъявлены шестерым сотрудникам по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов)), 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) Уголовного кодекса.

Пятеро обвиняемых были заключены под стражу, еще с одного взята расписка о надлежащем поведении.

В настоящее время следственные мероприятия завершены, обвинительное заключение по уголовному делу передано для рассмотрения в Андижанский областной суд по уголовным делам, отметили в Генпрокуратуре.

Отметим, что в сентябре завершился судебный процесс по другому уголовному делу о пытках в ОВД. Бывшие сотрудники ОВД Чиракчинского района, признанные виновными в применении пыток и избиении задержанных, один из которых скончался, получили от 4 лет в виде ограничения свободы до 9 лет тюрьмы.