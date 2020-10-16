Двухэтажный жилой дом №7 по улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента, построенный в 1935 году, внесен в государственный кадастр объектов материального культурного наследия и признан в качестве памятника архитектуры, сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.





Приказ министра культуры Озодбека Назарбекова о регистрации дома №7 в кадастре объектов материального культурного наследия. Фото: «Фергана».

Ранее «Газета.uz» рассказывала историю дома, который до 2007 года находился в списке культурного наследия, однако был исключен из него решением хокима столицы Абдукахара Тухтаева. Через 11 лет землю передали застройщику, который уже начал работы по расселению. Однако часть жителей дома добивалась того, чтобы он вновь стал объектом культурного наследия.

В апреле Минкульт утвердил заключение Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия министерства по определению ценности дома №7 по улице Бабура как памятника архитектуры.

Фото: Минкульт.

Однако в конце июня министр культуры Озодбек Назарбеков отменил все решения по дому №7, в том числе заключение совета, и назначил повторную историко-культурную экспертизу. Основание для этого якобы стало «резко возросшее количество жалоб от граждан и субъектов предпринимательства, проживающих в этом районе, касательно нарушений при регистрации дома №7 в качестве объекта материального культурного наследия и использовании здания». Тогда сообщалось, что директор и учредитель строительной компании Jemchug House Тимур Туракулов остался недоволен «противоречащими друг другу решениями» совета и написал заявление в Генеральную прокуратуру. В жалобе застройщик потребовал от министерства выплатить компании компенсацию в размере 10 млрд сумов (почти 1 млн долларов), если дом будет окончательно признан памятником.

Недовольные этим решением жители подали на министра в суд. Как сообщает Anhor.uz, Мирабадский суд по гражданским делам 14 сентября удовлетворил заявление жительницы дома №7 Фариды Баровой и признал незаконным и недействительным протокол №13 от 6 марта 2020 года. Этот документ содержал заключение Научно-экспертного совета Департамента культурного наследия о том, что архитектурно-исторической ценности дом №7 не имеет. Второе решение обязало руководство Министерства культуры завершить процесс включения дома в кадастр объектов материального культурного наследия.