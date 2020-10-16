Обладать красивым, легко запоминающимся номером — не только роскошь, но и удобство. А с UZTELECOM это еще и доступно. Национальный оператор продолжает грандиозную акцию для тех, кто хочет стать новым абонентом и обладателем золотого номера по привлекательной цене.

Только до 30 октября при подключении новой SIM-карты GSM к одному из выгодных тарифных планов можно приобрести золотой номер платной категории со значительной скидкой. Она устанавливается в зависимости от выбранного тарифа.

Например, при подключении к тарифным планам «Деловой», Royal или Business Royal для корпоративных клиентов, абоненты получают скидку 60% на любой из номеров платной категории. А став абонентом тарифного плана Street Upgrade, пользователи получают скидку 90% на номер комбинации XYY-06−66.

Подробная информация доступна по ссылке.

Единый call-центр: 1099.

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