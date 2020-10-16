Обладать красивым, легко запоминающимся номером — не только роскошь, но и удобство. А с UZTELECOM это еще и доступно. Национальный оператор продолжает грандиозную акцию для тех, кто хочет стать новым абонентом и обладателем золотого номера по привлекательной цене.
Только до 30 октября при подключении новой SIM-карты GSM к одному из выгодных тарифных планов можно приобрести золотой номер платной категории со значительной скидкой. Она устанавливается в зависимости от выбранного тарифа.
Например, при подключении к тарифным планам «Деловой», Royal или Business Royal для корпоративных клиентов, абоненты получают скидку 60% на любой из номеров платной категории. А став абонентом тарифного плана Street Upgrade, пользователи получают скидку 90% на номер комбинации XYY-06−66.
Подробная информация доступна по ссылке.
Единый call-центр: 1099.
Facebook: fb.com/uztelecom
Техподдержка:fb.com/groups/tshtt.uz
Instagram: @uztelecomuz
Telegram: t.me/uztelecomuz
На правах рекламы.
Gregg House
Не понимаю зачем платить за номер если он работает как все остальные бесплатные номера? Это так же странно как блатные номера на тачки. Ничего не изменится