Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по мерам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба главы государства.

Учитывая воздействие пандемии коронавируса на динамику цен, с апреля года импорт основных видов продуктов питания был освобожден от уплаты таможенных платежей.

Но несмотря на это, как отмечается в сообщении, в последнее время цены на мясо, яйца, растительное масло и сахар резко выросли. Если на мировом рынке цены на растительное масло за последние 9 месяцев выросли в среднем на 15%, то в Узбекистане рост составил 26%. В мире сахар подешевел на 5%, в стране подорожал на 23%.

«Самое главное — цены. Это становится причиной недовольства населения. Это происходит из-за того, что многие руководители отпустили поводья и не занимаются этим вопросом», — указал президент.

На совещании обсуждены вопросы насыщения внутреннего рынка продуктами питания, сохранения стабильности цен.

«Если не принять необходимые меры уже сегодня и не изменить действующую систему, завтра — зимой и весной — ситуация усложнится. Люди, особенно малообеспеченные граждане будут довольны, если мы увеличим поставки продовольствия и стабилизируем цены на рынке», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнуто, что каждый хоким области, района и города должен располагать точными расчетами по потребностям населения в мясе, яйцах, муке, масле, сахаре, рисе, картофеле, моркови и луке, источникам поставок этих продуктов на срок до мая следующего года.

В каждом регионе будут созданы отдельные фонды продовольственной безопасности. За счет средств фонда руководители регионов с привлечением предпринимателей наладят ввоз основных видов продуктов питания из других регионов или зарубежных стран в те регионы, в которых чувствуется нехватка продукции. Предприниматели, участвующие в таких поставках, получат компенсацию по процентам кредита за счет Фонда по поддержке предпринимательства.

Указано на необходимость расширения участия крупных зарубежных производителей в местных биржевых торгах для удешевления импортируемой продовольственной продукции.

Отмечена важность закрепления областей за каждым районом Ташкента для организации в них точек продажи сельхозпродукции.

Подчеркнуто, что хокимы областей, районов, городов и руководители секторов должны отчитываться перед населением о созданной на их территории системе продовольственного обеспечения, условиях и ценах на рынке.

Отмечалось, что за последние три года выделено 28 трлн сумов кредитных средств на развитие пищевой промышленности, животноводства, плодоовощеводства и сельского хозяйства. В одной только животноводческой отрасли были реализованы проекты на 11 трлн сумов.

«Где результаты? В течение 10 дней хоким каждой области, города, района вместе с руководителями банков и секторов должны внести информацию о кредитах за последние три года и их эффективности по каждому клиенту», — сказал глава государства.

Президент поручил создать резервы мясной продукции, растительного масла, сахара, риса, картофеля и других продуктов.