В возрасте 79 лет скончался узбекский писатель, член Союза писателей и фонда «Ижод» Мамадали Махмудов, работавший под псевдонимом Эврил Турон. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Мамадали Махмудов родился 12 декабря 1940 года в Фаришском районе Джизакской области. Окончил факультет филологии Ташкентского государственного университета по направлению «журналистика». Работал в журнале «Саодат».

Является автором «Богдонского волка», где писатель описывает участников движения басмачей как борцов за национальное освобождение, пишет УзА. В романе «Бессмертные скалы» он продолжает эту тему и осуждает вторжение российских захватчиков в Среднюю Азию. Это произведение было напечатано также в ФРГ, Турции, Франции, Великобритании и других странах.

«Все мои книги были написаны для родины, нации. Другое меня не интересует. Несмотря на это, я отсидел 17 лет. Да, наверное, теперь очень сложно будет восстановить справедливость. Сама жизнь устроена таким образом, что всегда идет борьба между ложью и правдой», — сказал писатель в первом интервью УзА после выхода из тюрьмы.

Мамадали Махмудов. Фото: YouTube / «Центр-1».

Мамадали Махмудов провел в тюрьмах Узбекистана в совокупности 17 лет: в 1990-х годах у него было два срока по уголовным статьям, после взрывов в феврале 1999 года в Ташкенте он был осужден на 14 лет по обвинению в покушении на конституционный строй и организации преступного сообщества. Он отбывал наказание в колонии «Жаслык».

Срок его заключения истек в феврале 2013 года, однако на свободу писателя не выпустили. В начале апреля ему назначили новый срок — еще три года тюрьмы за «неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания», но в итоге его освободили 19 апреля 2013 года.

Писатель часто критиковал первого президента Ислама Каримова.

«Во времена Ислама Каримова Узбекистан застрял в болоте. В истории не было такого — узбекская женщина была вынуждена продавать свое тело, чтобы прокормить своего ребенка. Узбекский народ превратился в рабов. Миллионы людей были разбросаны по миру, чтобы найти работу. Я писал и пишу о таких вещах. Узбекистан богат природными ресурсами и способен прокормить 100−150 миллионов человек. Но нужно это использовать с умом. Но этого не произошло. Рынки Казахстана, Кореи, Китая и России заполнены узбекскими мардикерами и рабами. Как это понять?» — заявлял он в интервью «Центр-1».

В ноябре 2018 года он был восстановлен в членстве Союза писателей Узбекистана.