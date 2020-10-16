Повторные выборы в парламент Кыргызстана ориентировочно могут быть назначены на 20 декабря, сообщило AKИpress со ссылкой на председателя ЦИК страны Нуржан Шайлдабекову.

Ранее ЦИК признал итоги выборов в Жогорку Кенеш, которые прошли 4 октября, недействительными. После оглашения результатов в Бишкеке начались массовые акции протеста оппозиции.

Досрочные президентские выборы назначает парламент, отметила глава ЦИК Кыргызстана. Ориентировочно они пройдут 17 января, добавила она.

Накануне Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке с поста президента на фоне продолжающегося политического кризиса в стране. Спикер парламента Канат Исаев, автоматически ставший исполняющим обязанности главы государства, также подал в отставку. Исполнение обязанностей президента перешло действующему премьер-министру Садыру Жапарову.