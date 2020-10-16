Компания Dream City предлагает окунуться в среду успешной деловой жизни столицы, став владельцем пространства, отвечающего международным стандартам в сфере коммерческой недвижимости. Бизнес-центр Boulevard — современное и комфортное решение для различных форм и сфер предпринимательства.





Проект представляет собой двухэтажное здание общей площадью 4 тысячи кв. м на территории МДЦ Tashkent City. Футуристическая архитектура объекта подчеркивает его деловой образ, правильная геометрия ассоциируется со скоростью и динамикой.

Первый этаж БЦ спроектирован с учетом особенностей розничного бизнеса. Здесь представлены 14 вариантов коммерческих помещений площадью от 111 до 205 кв. м. В каждом из них есть панорамное остекление и персональный вход со стороны улицы.





Помещения оптимально подходят для открытия бутика модной одежды, шоурума, магазинов розничной торговли, кофейни, ресторана и многого другого. Высота потолков достигает семи метров, что позволяет сделать рабочую зону двухуровневой. Собственникам бизнеса в сфере общественного питания будут предложены варианты с вентиляционными шахтами.

Второй этаж — это коммерческое пространство для офисов. Площадь помещений здесь варьируется от 75 до 159 кв. м, а высота потолков составляет 5,3 м. В зависимости от характера и потребностей компании рабочее пространство может стать строго зонированным или остаться в формате популярного open-space. Все помещения бизнес-центра будут поступать в продажу с чистовой отделкой.





Приятным бонусом для владельцев офисов и сотрудников компаний станет живописная открытая терраса на втором этаже. Здесь можно провести неформальную встречу или переговоры, зарядиться захватывающими видами на шопинг-авеню Boulevard или просто передохнуть от ежедневной суеты и текущих задач.

На территории бизнес-центра предусмотрен охраняемый подземный паркинг. Это избавит посетителей и сотрудников офиса от поиска свободного места для их автомобиля.





Локация БЦ Boulevard на территории МДЦ Tashkent City во многом определяет успех любого предприятия, гарантирует ежедневный массовый поток посетителей и покупателей, способствует повышению статуса будущих владельцев.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Сайт: dreamcity.uz

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