16 октября в городской резиденции «Куксарой» состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан послами зарубежных стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Фото: Пресс-служба президента.

Президент Шавкат Мирзиёев принял грамоты чрезвычайных и полномочных послов Объединенных Арабских Эмиратов Саида аль-Камзи, Ирана Хамида Найрободи, Украины Николая Дорошенко, Италии Агостино Пинны, Израиля Зеавит Бен Хиллел, Пакистана Саида Али Асада Гилони и Индии Маниша Прабхата.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической деятельности в Узбекистане и пожелал им успехов в реализации миссии по развитию двусторонних отношений и расширению многопланового сотрудничества.

Президент также выразил благодарность руководителям государств, которые представляют послы, за поддержку членства Узбекистана в Совете ООН по правам человека.