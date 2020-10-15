В очередном шестом подкасте «Узбекинвест» специалисты страховой компании поговорили об одной из наиболее перспективных услуг — страховании бизнеса.

Основные моменты подкаста

В сегменте крупного и малого бизнеса работают тысячи успешных компаний, довольных динамикой своего развития. Они не обращают внимания на потенциальные угрозы, которые могут помешать дальнейшему процветанию. Как правило, это происходит ввиду незначительности или полного отсутствия неблагоприятных явлений.

Но что будет, когда начнутся серьезные проблемы? Что делать, если из-за стихийного бедствия надолго пропадет электричество или сгорит все оборудование и закупленная партия товара?

Далеко не каждый собственник небольшого предприятия способен покрыть расходы из собственного кармана. Минимизировать потери поможет страхование бизнеса от рисков. По условиям договора при наступлении страхового случая страховщик примет на себя обязательство компенсировать ущерб.

Страхование имущества

Страховой случай — имуществу предприятия нанесен ущерб. Компенсация — полная или частичная.

Обычно руководители страхуют имущество от пожара, затопления, стихийных бедствий и противоправных действий третьих лиц. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут застраховать любое имущество, в том числе:

автомобиль (по договору КАСКО) и любой наземный (включая спецтехнику), морской, железнодорожный и воздушный транспорт;

недвижимость;

оборудование;

груз во время транспортировки;

сельскохозяйственную продукцию.

Страхование сотрудников

Базовый страховой пакет можно дополнить услугой личного страхования сотрудников. Это повысит престиж предприятия на рынке труда, поможет привлечь и удержать перспективных работников. А для компаний, которые платят налоги по упрощенной системе «Доходы минус расходы», корпоративное страхование работников уменьшит налогооблагаемую базу.

Виды страхования сотрудников:

Добровольное медицинское страхование: если сотруднику потребуется медицинская помощь, он получит ее за счет страховой компании. Страхование от несчастного случая: если сотрудник получит производственную травму, страховая компания выплатит компенсацию. Корпоративное накопительное страхование жизни: предприятие заводит сотрудникам счета и регулярно перечисляет на них определенные суммы. После отработки оговоренного срока работник получает накопленные деньги.

Страхование бизнеса от простоя

Перерыв на производстве может принести огромные потери. Задержка отгрузки партии товара приведет к потере клиентов, а зарплату персоналу и налоги все равно нужно будет платить. Собственник может оказаться в кассовом разрыве. Тут на помощь приходит страхование от простоя производства.

В новом выпуске подкаста специалисты компании ответили на множество других вопросов слушателей о страховании бизнеса и сотрудников.

Подкасты от компании «Узбекинвест» можно услышать каждую неделю по четвергам в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat Dono (волна 106,5) и на YouTube.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

В «Узбекинвест» можно оформить страхование бизнеса и здоровья сотрудников онлайн по выгодной цене с бесплатной доставкой страхового полиса.

Колл-центр: (+998) 71−207−60−00.

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