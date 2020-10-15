Министерство дошкольного образования Узбекистана сообщило о возобновлении с 15 октября работы системы электронной подачи заявлений на прием в государственные дошкольные образовательные организации (ДОО).

Направление, сгенерированное системой, нужно будет получить в Центре государственных услуг («Единое окно»). Родители, подавшие заявку через портал my.gov.uz, могут распечатать направление самостоятельно без посещения Центра госуслуг.

В течение 15 дней необходимо предоставить направление в ДОО и оформить ребенка. По истечении этого срока оно будет аннулировано.

Постановка детей в очередь на поступление в ДОО была приостановлена с 16 марта на фоне ввода карантинных ограничений.

На пресс-конференции в сентябре глава МДО Агриппина Шин сообщала, что до конца этого года планируется довести охват дошкольным образованием в стране до 59,5%. Намечено строительство 18 новых ДОО, введение в эксплуатацию 129 пустующих и реконструкция 261 государственной ДОО.