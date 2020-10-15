Знакомая с 2005 года интернет-площадка PC.uz снова становится центральным порталом для представителей IT-сферы Узбекистана. Изначально сайт занимал одну из ведущих позиций в отрасли, но затем некоторое время оставался в тени.

Сегодня проект вновь восстанавливает свои позиции. Организаторы приглашают к сотрудничеству всех, чья деятельность каким-либо образом связана с IT-сферой. Здесь созданы выгодные условия для владельцев компаний, продавцов и покупателей, работодателей и фрилансеров.





Почему выбирают интернет-площадку PC.uz

В 2020 году организаторы активно работают над расширением деятельности портала. В связи с этим поставщики компьютерной техники и услуг, которые регистрируют свои компании на сайте, получают целый ряд привилегий. В своем личном кабинете владелец или представитель зарегистрированной компании может:

добавлять и обновлять информацию о фирме, товарах и услугах;

выставлять товары на продажу с указанием цен и описаниями;

предлагать вакансии желающим найти работу в сфере IT.

Все, кто продвигает свои товары и услуги через портал, могут сделать это бесплатно. Продвижение без бюджетных затрат — оптимальное предложение для современного бизнеса. Польза увеличивается за счет высокой посещаемости портала.

По данным сервиса «Яндекс.Метрика» ежедневно сайт просматривают около 600 уникальных пользователей и цифры постоянно растут. Они попадают на проект по тематическим запросам. То есть, в основном это представители целевой аудитории — потенциальные покупатели компьютерной техники и заказчики IT-услуг.





Что предлагают пользователям на PC.uz

Обновленный портал заслуживает внимания всех категорий пользователей, имеющих отношение к IT-сфере. Производители, поставщики и продавцы могут реализовывать здесь свои товары, а сервисные компании и частные специалисты — услуги. Для быстрого и удобного поиска все позиции распределены на категории. Поэтому желающие заказать серверы, компьютеры или услуги по продвижению сайтов могут в считанные секунды выбрать подходящие предложения.

На странице с информацией о компаниях размещены все необходимые клиентам данные. Здесь можно ознакомиться с деятельностью фирмы, ее адресом, телефонами и другими контактами. На странице выбранной IT-компании также доступны отзывы клиентов, сведения о товарах и услугах, схема проезда и фотогалерея. Владельцы фирм могут делать на сайте различные публикации — новости, информацию о товарах и услугах.

В информационных рубриках организаторы проекта регулярно публикуют познавательные статьи. Основные тематики — новости из мира IT, пользовательские гайды. Причем информация из статей заинтересует как обычных, так и продвинутых пользователей. Примерами могут послужить руководство по онлайн-сервису «Яндекс.Толока», советы по самостоятельной чистке ноутбука или описание новых товаров от ведущих компаний мировой индустрии IT.





Организаторы проекта приглашают к сотрудничеству всех, чьи интересы прямо или косвенно пересекаются с IT-отраслью. Тем, кто занимается проведением IT-семинаров, мастер-классов, конференций и других мероприятий, на портале предоставляют место для бесплатного размещения анонсов. Руководители крупной компании-поставщика компьютерной техники, частный мастер по настройке и ремонту, специалист, который ищет работу в данной сфере, или просто покупатель. Каждый сможет извлечь для себя выгоду, посетив портал.

Телефон (Telegram): (+998) 90−976−26−00, (+998) 90−926−32−12.

Email: info@pc.uz

Сайт: pc.uz

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