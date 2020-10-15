Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 октября провел видеоселекторное совещание по вопросам эффективной организации новой системы ведения государственных кадастров, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что в кардинальном пересмотре нуждается и система исчисления земельного налога. Налоговая ставка для земель, расположенных вблизи областных центров и имеющих хорошее водоснабжение, и для земель с низкой плодородностью, практически не отличается, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев поручил ввести систему исчисления налога по реальной стоимости земель с применением повышающих и понижающих коэффициентов. Для этого будут привлечены международные эксперты, а процедура определения рыночной стоимости объектов будет апробирована в четырех районах.

Кроме того, поставлена задача объединить базы Агентства по кадастру и налоговых органов, осуществить таким образом учет используемых земель и объектов с определением налогооблагаемой базы.

Одна из проблем системы заключается в том, что все еще не определена кадастровая стоимость 340 тысяч объектов, отмечает пресс-служба. Из них 200 тысяч объектов не облагаются налогом. Кроме того, более 1 миллиона домов не имеют кадастровой документации.

В связи с этим подчеркнута необходимость формирования полноценных кадастров недвижимого имущества, что важно для налогооблагаемой базы. С увеличением поступлений в местные бюджеты расширятся и возможности решать социальные вопросы, следует из сообщения.

Президент поручил изучить обоснованность платежей, взыскиваемых на всех этапах от строительства до подготовки кадастрового паспорта на сооружение, а также снизить их размер и упростить процедуру.