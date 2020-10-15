Государственный комитет Узбекистана по статистике восстановил полноценную работу функции по предоставлению сведений из Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО).

ЕГРПО — автоматизированная система, содержащая периодически обновляемые данные информационно-справочного характера о предприятиях и организациях. В нем содержатся наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), почтовые адреса, номера телефонов, сведения об учредителях, иные сведения о государственной регистрации (ликвидации) юридических лиц и другие.

В четверг блогер Отабек Бакиров сообщил, что Госкомстат перестал давать данные из ЕГРПО на своем старом сайте, а на новом (new.stat.uz) предоставляет частичную информацию без состава учредителей, имени руководителя, адреса и контактных данных.

«Эти данные о хозяйственных субъектах в новую эпоху стали одним из источников информации о том, какие правительственные чиновники на самом деле стояли вокруг государственных заказов, крупных проектов и соглашений, а также о масштабах коррупции элиты в Узбекистане», — заявил блогер.

Агентство по противодействию коррупции провело изучение с учетом важности этих данных для прозрачности процессов государственных закупок и предотвращения коррупции и сообщило о технических проблемах из-за обновления сайта комитета.

Пресс-секретарь Госкомстата Усмон Абдурасулов заявил, что совместно со специалистами Азиатского банка развития был разработан новый сайт комитета, отвечающий современным требованиям.

«В настоящее время этот сайт функционируют в тестовом режиме. Поэтому ежедневно его дополняют контентом… Он будет считаться официальным после полноценного запуска всех функций», — указал он.

В связи с проведением профилактических работ в системе запрашиваемая информация временно не предоставлялась на нынешнем сайте stat.uz, пояснил представитель Госкомстата. База данных ЕГРПО в настоящее время содержит информацию о 1,4 миллионах субъектах, отметил пресс-секретарь.

«Естественно, что при поиске нужной информации возникают определенные технические проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Функция этой функции теперь полностью работоспособна, и вы можете получать от нее нужную информацию», — сказал Усмон Абдурасулов.

Сведения из ЕГРПО до восстановления полноценной работы системы…

…и после



