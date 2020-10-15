Министерство инвестиций и внешней торговли выплатило свыше 2 млрд сумов за проживание 84 сотрудников в столичном отеле International Hotel Tashkent и использование конференц-зала, следует из данных сайта государственных закупок.

Согласно договору МИВТ с отелем, было выплачено 918,6 млн сумов за проживание 84 сотрудников, включая трехразовое питание, и использование конференц-зала в течение 22 дней. Кроме того, министерство заплатило 1,29 млрд сумов за проживание и питание 84 сотрудников еще в течение 30 дней.

Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов, комментируя информацию, сообщил «Газете.uz», что решение о размещении сотрудников в отеле принималось «в условиях цейтнота, связанного с введением первого локдауна».

«Перед министерством стояла задача в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации гарантированно сохранить минимально достаточное количество персонала для эффективной работы по поддержке предприятий-экспортеров и предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в непростых условиях карантинных ограничений», — заявил он.

По его словам, был выбран сценарий, по которому среднее управленческое звено вместе с одним-двумя ключевыми специалистами каждого подразделения изолировались в отеле для удаленной работы. Всего было отобрано 84 сотрудника центрального аппарата министерства. По большей же части сотрудники были переведены на дистанционную работу из дома, а руководство МИВТ продолжило работать в обычном режиме с соблюдением всех требований предосторожности, указал он.

«Логика определения гостиницы для размещения понятна и прозрачна: Inter Hotel является нашим подведомственным отелем, который находится в управлении ГУП Inter Forum. С точки зрения контроля ситуации и экономии средств это очевидно наилучший вариант, фактически деньги перемещались внутри системы МИВТ. Более того — для оплаты указанных расходов не было использовано ни одного сума бюджетных средств», — сказал Азиз Воитов.

Замглавы МИВТ добавил, что министерство «не вышло за рамки сумм, рекомендованных отелям для размещения лиц на карантине», хотя Inter Hotel относится к гостиницам более высокой ценовой категории.

«Это еще один плюс выбора подведомственной организации, но и для самого отеля наша инициатива не стала „принудительной“ нагрузкой: скорее наоборот — в условиях локдауна удалось обеспечить хотя бы частичную занятость сотрудников гостиницы», — отметил он.

Первый замминистра подчеркнул, что эта стратегия доказала свою результативность — ни один из 84 сотрудников не был заражен коронавирусом.

«Это позволило сохранить бесперебойную деятельность министерства, и как следствие — реализацию проектов, экономический эффект от которых оценивается не в сотни миллионов, а в триллионы сумов», — объяснил Азиз Воитов.

По данным «Газеты.uz», в условиях карантинных ограничений Министерство информационных технологий и коммуникаций, Кабинет Министров, ряд банков и других государственных органов также частично размещали своих ключевых сотрудников в гостиницах.