Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов на встрече с жителями Акалтынского района Сырдарьинской области заявил, что самым эффективным способом защиты от COVID-19 является соблюдение здорового образа жизни. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По словам министра, тяжелые последствия болезни или смертельные случаи встречаются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, а также у малоподвижных людей с лишним весом, употребляющих алкогольную и табачную продукцию.

Алишер Шадманов также подчеркнул, что протекание болезни в легкой форме не зависит от возраста пациента. «Более взрослые люди также легко могут справиться с инфекцией, если они правильно питаются, физически активны, не страдают избыточным весом и диабетом», — сказал глава Минздрава.

Отмечалось, что если человек в день проходит 5−7 километров, то он будет далек от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта сердца или инсульта.

«На основе Акалтынского эксперимента мы приучим наших людей больше ходить, правильно питаться. Прежде всего, для определения физического состояния будут измерены рост, вес, обхват талии каждого жителя, которые будут внесены в медицинские карты», — заявил министр и добавил, что в махаллях в определенное время будут проходить пешие марафоны с соблюдением социальной дистанции.

Сообщается также, что между сходами граждан будут проводиться конкурсы «Самая здоровая махалля» и «Самая здоровая улица», а наиболее физически активных граждан будут поощрять.

В Минздраве добавили, что президент Шавкат Мирзиёев в ходе недавнего визита в Сырдарью также отмечал необходимость приучить население к здоровому образу жизни. Глава государства заявил, что если наладить частую пешую ходьбу и правильное питание, то можно решить 30−40% вопросов в медицине.

Напомним, в конце сентября Министерство физической культуры и спорта разработало проект постановления президента, которые предлагается внедрить 50-процентную скидку на госуслуги и абонемент в спортзал для тех граждан, кто будет проходить не менее 10 тысяч шагов ежедневно, 300 тысяч — в месяц, 3,6 млн шагов — в год.