Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» будет выпускать автомобили в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе 21-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией в Бухаре, сообщил Spot со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Фото: МИВТ.

В частности, достигнуты договоренности с «Группой ГАЗ» о создании совместного предприятия на территории Узбекистана по производству легкой коммерческой техники. Модели пока не уточняются, но линейка завода состоит из семи семейств:

ГАЗель NEXT

ГАЗель CITY

ГАЗель NEXT

Садко NEXT

ГАЗ 4WD

ГАЗель Бизнес

Соболь Бизнес





Как сообщало агентство «РИА Новости» в сентябре, «Группа ГАЗ» планирует освоить сборочное производство (SKD) авто в Узбекистане в 2021 году. На первом этапе ожидается выпуск до 3000 машин в год c последующим увеличением мощностей. Отмечалось, что партнером российского автопроизводителя выступит местная компания KRANTAS — крупнейшее в Узбекистане предприятие по выпуску спецтехники.