Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в связи с высоким уровнем распространения коронавируса в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе, Гренобле, Руане, Сент-Этьене, Монпелье, сообщило РИА Новости.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 17 октября. Этот режим продлится четыре недели.

«Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой. Фактически вирус, с которым мы знакомы теперь уже на протяжении восьми месяцев, возвращается. Мы находимся в ситуации, которую часто называют второй волной», — сказал Эммануэль Макрон.

Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа. В субботу, 10 октября, во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом — более 26 тысяч за сутки.