На совещании по вопросам государственного кадастра под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, помимо прочего, были обсуждены вопросы противодействия коррупции, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Борьба в этом направлении на протяжении последних шести месяцев «приносит свои плоды», отмечалось в сюжете. Ряд должностных лиц был задержан, находится под следствием и должен понести наказание.

По данным канала, заместитель хокима Кибрайского района Ташкентской области по вопросам инвестиций Ж. Машрабов предложил приобрести 9 га пустующей земли за 60 тысяч долларов. Он был задержан 11 июня при получении 35 тысяч долларов.

Заместитель начальника Главного управления капитального строительства при хокимияте Ташкента Б. Алламуратов был задержан 25 июня при продаже 1 га земли за 1,4 млн долларов начальнику отдела инвестиций и внешней торговли хокимията Чиланзарского района Х. Шукуралиеву, говорится в сообщении.

Помощник хокима Мархаматского района Андижанской области У. Алижонов задержан в сентябре при получении 29 тысяч долларов за выделение 11 га земли «через тесные связи».

Первый заместитель Бувайдинского района Ферганской области М. Дехканов был задержан в октябре при получении 20 тысяч долларов. Он пытался незаконно оформить 50 соток земли в свободной экономической зоне для занятия предпринимательской деятельностью, отмечает «Узбекистан 24».

Заместитель хокима Аккурганского района Ташкентской области А. Туймачов совместно с начальником отдела кадастра И. Карабоевым был задержан 18 марта при продаже 1,5 га земли за 1500 долларов.

Заместитель хокима Бостанлыкского района Ташкентской области З. Мирзаходжаев был задержан в октябре при выделении 5 соток земли за 25 тысяч долларов, отмечается в сюжете.

«Газета.uz» ранее сообщила, что отныне решения хокимов о выделении земли будут считаться недействительными, пока не будут включены в Национальную геоинформационную систему. Каждый район планируется обеспечить дронами для контроля аграрных земель и мониторинга посевов. Случаи незаконного строительства планируется предупреждать через систему спутникового наблюдения.

Президент на совещании также поручил ввести систему исчисления налога по реальной стоимости земель с применением повышающих и понижающих коэффициентов. Для этого привлекут международных экспертов, процедура определения рыночной стоимости объектов будет апробирована в четырех районах.