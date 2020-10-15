Уроженец Денауского района Сурхандарьинской области 28-летний С. З. был задержан при попытке продать своего двухлетнего ребенка М. С. за 2500 долларов и 24,2 млн сумов, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Мужчину задержали в одном из ресторанов Термеза 6 октября при получении обговоренной суммы от специального покупателя. У С. З. были изъяты денежные средства, свидетельство о рождении М. С. и расписка о добровольной продаже ребенка.

Следственное отделение 2-го ОВД Термеза возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) Уголовного кодекса. Задержанный заключен под стражу, следствие продолжается.