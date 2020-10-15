Решения хокимов о выделении земли будут считаться недействительными, если не будут включены в Национальную геоинформационную систему. Об этом говорилось 15 октября на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На совещании по вопросам государственного кадастра отмечалось, что Агентство по кадастру создано именно при Налоговом комитете, поскольку от полноты учета земельных ресурсов зависит точность определения налогооблагаемой базы.

К примеру, изучение в Бостанлыкском, Фуркатском, Касанском районах и городе Ургенче показало, что в общей сложности более 2000 объектов недвижимости не были зарегистрированы в кадастровой и налоговой базах.

Аналогичная ситуация наблюдается и в учете земельных участков. В результате инвентаризации выявлено 150 тысяч га дополнительных сельскохозяйственных земель в 66 районах, из которых 28 тысяч га орошаемых посевных земель не были учтены. В целом в 113 районах остаются незадействованными множество земельных ресурсов из-за того, что они не отнесены к какой-либо категории земельного фонда, говорится в сообщении.

«Законодательство в области ведения кадастров и земельного учета устарело. Нормативные акты изложены на сложном языке. А это путь к коррупции. Отныне вся система должна измениться. Главная цель — точное ведение учета земли, обеспечение справедливости в этом процессе», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Руководству Каракалпакстана и областей дано указание подготовить земельные кадастры по всем сельскохозяйственным районам и включить их в Национальную геоинформационную систему (сайт находится в разработке — yer.geoportal.uz). Отныне решения хокимов о выделении земли будут считаться недействительными, пока не будут включены в указанную систему, говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что с 1 октября 2020 года решения, протоколы аукционов и тендеров, нотариально удостоверенные сделки и другие документы, предусматривающие возникновение, изменение, отчуждение, ограничение и прекращение прав на земельные участки, вступают в силу после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе.

На совещании также подчеркнуто, что с 1987 года не обновлялись кадастры лесного фонда, который существенно расширился за минувший период. В связи с этим Государственному комитету лесного хозяйства поручено провести полную инвентаризацию лесов.

Отмечалось, что в одном только текущем году выявлено около 50 тысяч случаев противоправного завладения 11,2 тысячи га земли, на 3200 га которых незаконно возведено жилье. Практически все эти участки представляют собой орошаемые плодородные земли сельскохозяйственного назначения.

Отмечено, что каждый район будет обеспечен дронами для контроля аграрных земель и мониторинга посевов. Кроме того, будет создана информационная система, которая позволит на основе спутникового наблюдения оперативно обнаруживать и устранять на ранней стадии случаи незаконного строительства. Сперва систему испытают в некоторых областях.

Даны также указания по уточнению и утверждению местными кенгашами административных границ всех областей, районов и городов к концу текущего года. Поставлена задача присвоить имена и адреса безымянным улицам и ненумерованным домам, которых насчитывается более 2 тысяч и свыше 1 миллиона соответственно.

В стране существует 21 вид государственных кадастров. Данные в 9 кадастрах не заполнены и на 50%. В результате, чтобы выставить землю на аукцион, различные ведомства выезжают на места и выдают заключения по каждому отдельному случаю, что занимает около 2 месяцев, отмечает пресс-служба.

В частности, ведется кадастр только междугородних дорог, кадастр внутренних дорог не утвержден ни в одном регионе. Поручено полностью задокументировать кадастр и включить его в Национальную геоинформационную систему.

Указано, что для эффективного проведения реформ в сфере важно укомплектовать все подразделения Агентства по кадастру квалифицированными кадрами, обучить их содержанию и порядку работы новой системы. Дано указание улучшить материально-техническое обеспечение и условия труда в подразделениях по кадастру на местах.

«В целом, хокимы и руководители отраслей должны осознать, что правильный учет земли, бережное отношение к ней — один из основных факторов экономического роста в регионах. За счет этого мы решим три важных вопроса: эффективное использование земли, обеспечение прав и неприкосновенности имущества граждан и хозяйствующих субъектов, а также расширение налогооблагаемой базы, что позволит создать дополнительные резервы для доходов бюджета», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент поручил ввести систему исчисления налога по реальной стоимости земель с применением повышающих и понижающих коэффициентов. Для этого привлекут международных экспертов, а процедура определения рыночной стоимости объектов будет апробирована в четырех районах.