Artel продолжает развиваться и непрестанно расширять географию экспорта. Недавно было заключено очередное партнерское соглашение. Благодаря ему еще больше иностранных потребителей смогут пользоваться качественной и доступной техникой Artel. Новым партнером компании стала крупная торговая сеть по продаже электробытовой техники в Азербайджане Baku Electronics.





О партнерской компании Baku Electronics

Baku Electronics является одной из первых торговых сетей, запущенной в Азербайджане и специализирующейся на продаже электробытовой техники. Компания имеет более 20 филиалов и охватывает всю территорию Азербайджана. Партнерами Baku Electronics являются более 60 всемирно известных брендов, среди которых Apple, Sony, Samsung, Bosch, HP, Canon, Indesit и прочие.





Планируется, что до конца года Artel экспортирует бытовую технику на сумму 500 тысяч долларов США. К 2021 году данный показатель увеличится до 4 млн долларов.

Увеличение количества иностранных партнеров и расширение географии экспорта играют важную роль в развитии любой компании. Подобное сотрудничество не просто присваивает организации международный статус, но и открывает множество перспектив.





Так, сотрудничая с иностранными партнерами, компания получает ценный опыт и знания для дальнейшего улучшения качества продукции, производственных процессов и менеджмента, а также узнает о мировых трендах и современных стандартах. Подобный опыт способен поднять предприятие на совершенно новый уровень и сделать его достойным конкурентом крупнейшим мировым компаниям.

Телефон: (+998) 78−148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

Facebook: fb.com/arteluzb

На правах рекламы.