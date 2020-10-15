Мировая пандемия внесла существенные коррективы в ежедневные бытовые процессы. Особенно она коснулась области организации торгового и досугового пространства. Фокус потребительских предпочтений неуклонно смещается в сторону формата общественных мест под открытым небом.

Новый концептуальный проект Alfraganus от компании Bizning Uylar Development представляет собой новую для столицы форму организации делового пространства. Это торгово-прогулочная площадь с широкой сетью улиц, вдоль которых будут расположены одно- и двухэтажные коммерческие строения.





Проект предлагает большое количество планировочных решений для организации розничного бизнеса. Кафе и рестораны, салоны красоты и спа-центры, аптеки, сервис-центры, магазины одежды, обуви, косметики, парфюмерии, сувенирная продукция, товары для детей, бытовая техника, мини-банки, различных услуг для населения. Все это и многое другое может быть реализовано на масштабной торговой площади Alfraganus.

Еще до пандемии многие мировые эксперты предрекали снижение интереса к стандартным торговым центрам как к общественному месту досуга и шопинга. Высоким спросом начинают пользоваться открытые торговые пространства с философией комфортного времяпровождения. Это место, где можно в полной мере совместить полезное с приятным. На смену динамичному ритму города, в котором были вынуждены находиться жители современных мегаполисов, приходит давно забытое удовольствие от неспешных прогулок по уютным улочкам.





В отчете Международного совета торговых центров (International Council of Shopping Centers) значительную долю в рейтинге популярных торговых центров мира занимает именно вышеупомянутый стандарт. Америка, Европа, Юго-Западная Азия, Ближний Восток — это густонаселенные страны, а также популярные туристические направления, к которых уже давно процветает формат торговых площадей. В «уличном» формате оформлены торговые площади City Walk (Дубаи, ОАЭ), Westgate (Оксфорд, Великобритания), Ssamziegel (Сеул, Южная Корея), The Commons (Бангкок, Таиланд), Outlet Village «Белая Дача» (Москва, РФ) и другие.

В проекте Alfraganus предусмотрено зонирование торговых и досуговых точек, прогулочных аллей, мест общественного питания, развлечений и активного спорта. Alfraganus призван стать новым торгово-развлекательным центром столицы, отвечающим интересам нескольких поколений. Здесь одинаково комфортно будет как представителям старшего поколения, так и молодежным компаниям, молодым семьям и самым маленьким посетителям.

«Alfraganus — место встречи изменить нельзя!»

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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