Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября провел встречу с активом Сырдарьинской области и жителями, пострадавшими в мае от прорыва плотины Сардобинского водохранилища.

Последние пять месяцев «жители Сырдарьи прошли испытание на прочность», отметил глава государства.

«Усердно работали плечом к плечу и восстановили условия, построили новые дома, дороги. Очень приятно видеть сегодня результаты этой работы. Но настроение людей — это именно то, что больше всего радует и прибавляет сил», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев в очередной раз призвал граждан быть бдительными в условиях пандемии коронавируса и следить за своим здоровьем.

«Бог знает, сколько это продлится. Но наш приобретенный опыт показал, что многое зависит от нас самих. Можно же вечером, перед сном, пройтись пешком два часа или хотя бы один час? У нас есть условия? Почему ленимся? Почему не стараемся продлить свою жизнь?» — спросил глава государства (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

В рамках опыта Сырдарьинской области жителей будут призывать ходить пешком и заниматься физкультурой рядом с сельскими врачебными пунктами. За состоянием их здоровья будет следить медперсонал.

«Это нужно для нации или нет? Это можно сделать без иностранных инвестиций или нет? Можно сделать это как опыт Сырдарьи? Можно. Если мы создадим [здоровую] среду в семье, то появится и боксер, и курашист, и футболист, и волейболист», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент напомнил, что с 2021 года совместно со Всемирным банком и другими иностранными организациями в Сырдарьинской области будет запущен пилотный проект по внедрению обязательного медицинского страхования. По его словам, он уже подписал соответствующий документ.

«Когда нам эти здания будут соответствовать? Если будем здоровыми. Эти дороги когда будут соответствовать? Если у нас будет более продолжительная жизнь… Этот коронавирус изменил наше мировоззрение. Этот коронавирус преподал нам урок: „Если не будешь следить за своим телом, никто тебя никогда не поддержит“», — сказал он.