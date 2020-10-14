Аварийные комиссары специальной службы «Узбекинвест Ассистанс» страховой компании «Узбекинвест» продолжают поддерживать автовладельцев при дорожно-транспортных происшествиях. Так, за сентябрь они осуществили более 40 выездов на места ДТП для оказания технической и психологической помощи клиентам «Узбекинвест», оформивших обязательные и добровольные виды автострахования.





Более того, 5 клиентам была организована бесплатная эвакуация автомобиля с места происшествия, 2 автовладельца воспользовались бесплатной услугой «Трезвый водитель» и 37 автомобилистам была оказана техническая помощь в устранении мелких поломок на дороге.

Основной обязанностью аварийных комиссаров «Узбекинвест» является оказание помощи клиентам при ДТП. Прошедшие специальное обучение специалисты готовы помочь оперативно оформить ДТП, содействовать в сборе необходимых документов для получения страховой компенсации, организовать эвакуатор и такси.





Также клиентам «Узбекинвест», оформившим полис добровольного автострахования КАСКО 2.0, сотрудники ассистанса предоставляют бесплатные дополнительные услуги:

бесплатный вызов эвакуатора;

перегон автомобиля «Трезвый водитель»;

организация и покрытие расходов на услуги такси;

техническая помощь прямо на дороге.





В «Узбекинвест» действует круглосуточный центр оказания поддержки клиентам, попавших в ДТП. По короткому единому номеру 1160 можно вызвать аварийных комиссаров и получить необходимую помощь и консультацию.

На правах рекламы.