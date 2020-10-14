Вечером 13 октября в Ферганской области грузовик ГАЗ-53 врезался в локомотив движущегося пассажирского поезда №62 «Ташкент — Андижан», сообщает компания «Узбекистон темир йуллари».

Инцидент произошел в 21:40 на железнодорожном переезде между станциями «Бувайда» и «Коканд». Водитель машины нарушил Правила дорожного движения, объехав опущенный шлагбаум.





В результате столкновения сильно пострадала кабина грузового автомобиля. Водитель, получив травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте.

Повреждения также получили локомотив и первый вагон поезда. Жертв и пострадавших среди пассажиров нет.





Повреждённый локомотив был доставлен в Кокандское локомотивное депо. Рейсовый состав до пункта назначения доставил другой электровоз. Из-за происшествия поезд был задержан на 42 минуты.

Правоохранительные и другие ведомства ведут расследование ДТП.