С учетом расширения Ташкента будущее столицы — в Сырдарьинской области, заявил хоким области Гофуржон Мирзаев на сессии Международного пресс-клуба 14 октября.

По его мнению, с точки зрения географического положения и логистики Сырдарьинская область является самым подходящим местом для крупных предприятий и фабрик.

«Пусть ташкентцы не обижаются, но могу сказать, что будущее столицы — в Сырдарье. Потому что мы расположены на самом удобном пути. Завтра Ташкент все равно будет расширяться, и с экологической точки зрения придется перенести различные заводы и фабрики. Куда их переведут? Конечно, в более отдаленные регионы», — заявил он.

Главу администрации также попросили пояснить слова о том, что Сырдарьинская область станет второй Америкой. В августе 2019 года он говорил, что для благоустройства пустынь Сырдарьи прибывают жители Ферганской долины, Джизакской, Самаркандской, Бухарской и других областей Узбекистана.

«Многие мне говорили, что работать в этой области будет сложно. В ответ я им говорил: „Значит, мы будем второй Америкой“. Поскольку Америку тоже создала „сборная“ представителей различных континентов», — отмечал он, выступая на Международном инвестиционном форуме.

Гафур Мирзаев заявил, что многие восприняли его слова неправильно, но он не в обиде.

«Где есть конкуренция, где есть борьба, где есть дискуссия, там будет рост. Мы не должны этого бояться», — подчеркнул хоким.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за январь-июнь 2020 года объем валового внутренного (регионального) продукта Сырдарьи составляет 4,8 трлн сумов, это последнее место среди регионов страны. Область имеет наименьшую долю в формировании ВВП Узбекистана (1,9%).

Напомним, проектом постановления президента о разработке генерального плана Ташкента до 2041 года территорию столицы предлагается расширить за счет районов Ташкентской области.

В начале августа президент Шавкат Мирзиёев знакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области.