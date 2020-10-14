Компании Узбекистана и России в марте 2021 года проведут международную инвестиционную и промышленную выставку «Иннопром» в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Договоренности об этом были достигнуты 12 октября в Бухаре на 21-е заседании узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству под председательством заместителя премьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития России Максима Решетникова.

Выставка позволит российским и узбекским производителям и предпринимателям наладить прямые контакты и совместными усилиями выработать новые проектные предложения в сфере промышленной кооперации, отметили в министерстве.

На заседании стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества по систематизации сферы трудовой миграции и подчеркнули взаимную готовность объединить усилия для ускорения реализации проекта по созданию на территории Узбекистана многофункционального миграционного центра России.

По данным МИВТ, в настоящий момент компании и ведомства двух стран реализуют крупные инвестиционные проекты на общую сумму более 16 млрд долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной промышленности и переработки плодоовощной продукции.

«Отдельно были затронуты вопросы активизации межрегионального сотрудничества, с организацией регулярных взаимных визитов руководителей региональных администраций и бизнес-миссий в регионы Узбекистана и России для формирования новых точек роста партнерства по всем направлениям между регионами двух стран», — добавили в пресс-службе.

По данным МИВТ, в 2020 году объем освоенных вложений из России может увеличиться на 15% по сравнению с 2019 годом — до 1,5 млрд долларов. В настоящее время ведомства и компании двух стран прорабатывают более 100 совместных проектов общей стоимостью 5,8 млрд долларов.