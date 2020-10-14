11 октября руководитель социального проекта «Орзу ва хаёт» («Мечта и жизнь») Илхомжон Косимов опубликовал выступление, в котором критически высказался по поводу недавнего интервью председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Шерзода Кудбиева проекту Alter Ego.

В интервью он, в частности, высказался о руководителях, которые общаются с подопечными в грубой форме. «В этом (грубости — ред.) абсолютно нет необходимости. Категорически недопустимо», — отметил Шерзод Кудбиев, назвав руководителей, проявляющих грубость, слабыми.

Фото: Facebook.

Илхомжон Косимов напомнил, что постановлением президента в рамках оптимизации бюджетных расходов в период пандемии министерствам, ведомствам и их территориальным подразделениям было поручено до 1 августа прекратить расходы, связанные с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за счет внебюджетных фондов, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование. По его словам, в мае, после прихода Шерзода Кудбиева на пост главы ГНК, в основном здании комитета «началась реконструкция на 30−40 млрд сумов».

13 октября Илхомжон Косимов опубликовал еще одно видео, на котором представил аудиозапись, где глава ГНК грубо обращается к сотрудникам и использует нецензурную брань.

На записи Шерзод Кудбиев заявляет, что давал два поручения: возвратить излишне уплаченный НДС компании «АБ Энерго» в размере 10 млрд сумов и решить вопрос с кирпичным заводом, счет которого был закрыт после направления запроса в Бюро принудительного исполнения о взыскании средств. «Если бы с этого телефона мне не дали поручение, я бы тебе не говорил об этом», — отмечает он.

Председатель ГНК поручает возвратить излишне уплаченный НДС предпринимателю и подчеркивает, что налоговый орган категорически не должен закрывать счет предприятиям, даже если будет недоимка. Он также объявляет выговор Ибрагимову (предположительно начальник Управления камеральной налоговой проверки Бахтиёр Ибрагимов — ред.) и использует нецензурные слова.

Илхомжон Косимов в своем комментарии указывает на ручное управление и отсутствие работающей системы. Он приводит отрывок из интервью Alter Ego, где Шерзод Кудбиев заявляет, что грубое обращение с подопечными категорически недопустимо.

«Чувствуя себя ответственным за возникшую ситуацию…»

Шерзод Кудбиев. Фото: Alter Ego.

14 октября Шерзод Кудбиев прокомментировал видеозаписи и подтвердил, что ситуация с грубым обращением к сотрудникам имела место.

«Я как руководитель придерживаюсь своей мысли о том, что лидер должен действовать спокойно даже в сложных ситуациях, и признаю, что сам выступил против этой идеи в описанной выше ситуации. Чувствуя себя ответственным за возникшую ситуацию, я поговорил наедине с этим сотрудником и вместе мы полностью положили конец неприятному инциденту. Но это не снимает с меня ответственности», — заявил он.

Что касается реконструкции зданий и мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы ГНК, каждое из них имеет под собой правовую базу, и эти процессы осуществляются под контролем соответствующих органов, отметил Шерзод Кудбиев.

Глава комитета заметил, что некоторые люди до сих пор смотрят на предпринимателей как на «дойных коров».

«Начались реформы в налоговой системе. Вместе с тем в сфере накопилось много проблем. С сожалением нужно отметить, что до сих пор есть люди, которые в некоторых случаях смотрят на предпринимателей как на „дойных коров“ и используют их для своих служебных обязанностей, хуже всего — в некоторых случаях для личной выгоды», — заявил он.

По его словам, на записи обсуждались такие вопросы, как несвоевременный возврат излишне уплаченного НДС предпринимателю, а также необоснованный арест счета и попытка взыскать средства у предприятия.

«Те, кто знаком с этим вопросом, прекрасно понимают, что такое безответственное поведение сотрудников имело серьезные последствия — приостановление деятельности обеих организаций, упомянутых в видео. В настоящее время деятельность этих предприятий полностью восстановлена», — сказал он.

Шерзод Кудбиев с сожалением признал, что сегодня для решения подобных вопросов требуется его личное вмешательство. По его словам, в настоящее время ведется работа над разработкой новой системы, которая в ближайшем будущем полностью исключит возможность умышленного или случайного вмешательства налоговых органов в деятельность предпринимателей.

«Кому-то эта новость нравится, кому-то нет. Те, кто противостоит изменениям в системе, пытаются помешать переменам разными способами. Но каждый должен понимать, что у нас четкая цель — превратить налоговую систему в систему, помогающую предпринимателям», — подчеркнул он.

«Это будет очень сложный процесс, и не каждый сможет пройти с нами этот путь до конца. С кем-то нам придется попрощаться, мы уже с кем-то попрощались. Однако в одном вопросе я уверен — большая часть наших сотрудников полностью поддерживает эти изменения и активно участвует в их реализации», — добавил председатель комитета.

Шерзод Кудбиев отметил, что по данной ситуации состоялось внеочередное заседание коллегии ГНК, где были подробно обсуждены перечисленные вопросы и сделаны выводы по совершенствованию деятельности комитета.