В столице Казахстана — Нур-Султане — в связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости COVID-19 среди жителей с 14 октября введены новые ограничительные и карантинные меры, сообщило Tengrinews.kz.

Не менее 60% сотрудников местных исполнительных органов и их квазигоссектора переходят на удаленный режим работы. На дистанционную работу посоветовали перейти и частным организациям, но пока в виде рекомендации. Трудовые коллективы оказались основными очагами заражения, отметили в Минздраве

Кафе, рестораны, бары и столовые должны закрываться не позднее 22:00. Заполняемость объектов общественного питания позволяется в объеме не более 30 посадочных мест.

График работы нотариусов, адвокатских контор, бухгалтеров установлен как в будни, так и в выходные до 18:00, работа магазинов непродовольственных товаров и вещей разрешается только в будни до 18:00. По воскресеньям также не будет работать общественный транспорт.